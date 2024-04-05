Более 102 тыс человек эвакуировали из-за паводков в Казахстане

Паводки в республике вынудили провести эвакуацию более 102 тыс человек. Более трети из них – это дети.

В Казахстане из-за паводков пришлось эвакуировать свыше 102 тыс человек, включая 37,5 тыс детей. Об этом рассказали в МЧС республики.

В свои дома уже смогли вернуться 10,1 тыс человек.

В ведомстве также поведали, что подтопленными остаются почти 4 тыс частных и 960 дачных домов, а также 942 придворовые территории в шести областях. Воду удалось отвести из 3,1 тыс жилых домов и 2 тыс дворовых территорий.

Напомним, режим ЧС в ряде регионов республики по-прежнему сохраняется из-за начавшихся в прошлом месяце паводков. В аварийно-спасательных работах участвуют свыше 35 тыс человек и 4 тыс единиц техники.