Казахстан может настичь вторая волна паводков

Несмотря на относительную стабилизацию паводковой ситуации в шести областях Казахстана, вторая волна подтоплений в скором времени может прийти еще в пять регионов страны, предупредил президент.

В Казахстане стабилизировалась паводковая ситуация в шести областях, в числе которых - Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская, Абайская и Улытауская, однако это еще не финал стихии - в пяти регионах страны возможна ее вторая волна, заявил сегодня президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, назвав такую вероятность в Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях.

"Первостепенными мерами сейчас являются своевременная эвакуация людей из опасных зон и оказание необходимой помощи пострадавшим от паводков гражданам. Не менее важным вопросом является сохранение порядка в зонах подтопления. По моему поручению премьер-министр и его заместители находятся в регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент страны уже поручил выделить из государственного материального резерва законсервированную спецтехнику, а также выработать эффективный механизм возмещения ущерба из резервов бюджета, фонда "Казахстан халкына" и крупного бизнеса. Также президент поручил взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на затопленных территориях, отметив: нужно держать на особом контроле вопросы продовольственной безопасности и цены в этих регионах.

Особо Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость оперативно восстановить людям утраченные документы, для чего развернуть в пострадавших от воды районах общественные штабы, ну и, конечно, министерству промышленности и строительства вплотную заняться восстановлением жилья, социальной инфраструктуры и коммунальных объектов.