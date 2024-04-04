Паводки в Казахстане: Токаев признал отсутствие научного подхода

Президент Казахстана призвал к кардинальной перестройке науки в стране. Токаев назвал основной задачей науки помощь в повседневной жизни людей, одним из самых важных аспектов которой служит прогнозирование ЧС.

Для предотвращения и смягчения последствий паводков и других природных ЧС необходимо развивать науку в Казахстане, заявил президент Касым-Жомарт Токаев в День работников науки.

В числе приоритетных задач науки глава государства первой назвал прогнозирование катаклизмов, причем как природных, так и техногенного характера, а также борьбу с изменением климата.

Токаев подчеркнул, что наука должна приносить конкретную пользу стране и обществу, обладая прикладным характером.

По его словам, захлестнувшие страну паводки, множественные лесные пожары и землетрясения в Алматы показали нехватку научного прогноза: пока есть проблемы с оценкой вероятности и мощности потенциальных ЧС.

"Приходится констатировать, что в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем"

– Токаев

Глава государства конкретизировал недостатки: по его словам, отрасли не хватает квалифицированных специалистов, нет системы сопровождения.

В то же время, отметил президент, стихийные бедствия происходят все чаще: их количество в мире постоянно увеличивается. Такая ситуация требует кардинального изменения подходов к развитию науки.

"Поэтому сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука"

– Токаев