В Казахстане из-за паводков эвакуировали 99 тысяч человек

Число эвакуированных жителей Казахстана растет. На полночь 12 апреля из-за паводковой ситуации эвакуировано свыше 99 тыс человек.

В МЧС Казахстана поделились актуальной информацией об эвакуации, всего на данный момент эвакуировано 99 127 человек.

Паводки приходят в регионы Казахстана неравномерно, где-то ситуация стабилизируется и вода идет на спад, где-то только ждут подъема воды. Так, 11 апреля была начата эвакуация в ряде сел Актюбинской области. Накануне жителей, в том числе принудительно, эвакуировали из Заречного в Петропавловске.

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 6 516 человек, в том числе 3 167 детей.

По оценкам синоптиков, в Казахстане не исключена вторая волна паводков весной 2024 года. Также ситуация усугубляют дожди.