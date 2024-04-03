Паводки в Казахстане 2024: установлен размер компенсации

Единовременная компенсация для потерпевших от паводка составит сто МРП, рассказала пресс-секретарь Минфина РК Арай Даулеткызы.
Таким образом, каждая семья получит 369,2 тенге, что составляет $825.
Дома, полностью уничтоженные паводками, будут восстановлены на средства из правительственного резерва.
Если дом только пострадал и может быть восстановлен путем ремонта, то работы будут проводиться на деньги от акиматов, уточнила Даулеткызы.
Пресс-секретарь Минфина добавила, что ущерб от гибели сельскохозяйственных животных будет возмещен на деньги местной власти.
Кроме того, пострадавшие автоматически получат отсрочку платежей по кредитам. Ее предоставят как банки, так и микрофинансовые организации. Срок отсрочки – три месяца, до 30 июня. Для ее получения достаточно попасть в списки пострадавших.