Паводки в Казахстане 2024: установлен размер компенсации

Размер компенсации пострадавшим от паводка гражданам Казахстана установили власти страны. Эту единовременную выплату получат все семьи, имуществу которых был нанесен ущерб.

Единовременная компенсация для потерпевших от паводка составит сто МРП, рассказала пресс-секретарь Минфина РК Арай Даулеткызы.

Таким образом, каждая семья получит 369,2 тенге, что составляет $825.

Дома, полностью уничтоженные паводками, будут восстановлены на средства из правительственного резерва.

Если дом только пострадал и может быть восстановлен путем ремонта, то работы будут проводиться на деньги от акиматов, уточнила Даулеткызы.

Пресс-секретарь Минфина добавила, что ущерб от гибели сельскохозяйственных животных будет возмещен на деньги местной власти.

Кроме того, пострадавшие автоматически получат отсрочку платежей по кредитам. Ее предоставят как банки, так и микрофинансовые организации. Срок отсрочки – три месяца, до 30 июня. Для ее получения достаточно попасть в списки пострадавших.