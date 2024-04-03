Вестник Кавказа

Петропавловск под угрозой – водохранилище переливается

паводки в Казахстане
© Фото: Telegram-канал МЧС Казахстана
Реальная угроза подтопления возникла в Северо-Казахстанской области Казахстана. В одном из местных водохранилищ значительно вырос уровень воды.

В Петропавловске и трех районах Северо-Казахстанской области существует реальная угроза подтопления. Об этом граждан предупредил заместитель акима области.

Выступая в ходе брифинга, Канат Дузелбаев подчеркнул, что в настоящее время Сергеевское водохранилище заполнено на 182%.

"Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 412 см.  Это создает угрозу подтопления 3 районам и городу Петропавловску. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга"

– заместитель акима

Он также поведал, что подтопленными остаются 174 придомовых территорий, а также 76 домов из 103. Эвакуированы почти 680 человек.

"На дорогах зарегистрировано 59 переливов, 19 действующих. Вскрыто 8 участков дорожного полотна. Проводится работа по откачке воды"

– Канат Дузелбаев

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1750 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Паводки в Казахстане: синоптики предупредили о новой волне

Паводки в Казахстане: синоптики предупредили о новой волне

Зону эвакуации срочно расширяют на Севере Казахстана

Зону эвакуации срочно расширяют на Севере Казахстана

В Петропавловске проводят принудительную эвакуацию

В Петропавловске проводят принудительную эвакуацию

Паводки в Казахстане - эвакуированы 96,5 тыс человек

Паводки в Казахстане - эвакуированы 96,5 тыс человек

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы