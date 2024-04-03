Петропавловск под угрозой – водохранилище переливается

В Петропавловске и трех районах Северо-Казахстанской области существует реальная угроза подтопления. Об этом граждан предупредил заместитель акима области.
Выступая в ходе брифинга, Канат Дузелбаев подчеркнул, что в настоящее время Сергеевское водохранилище заполнено на 182%.
"Заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 412 см. Это создает угрозу подтопления 3 районам и городу Петропавловску. Паводковая ситуация находится в режиме постоянного мониторинга"
– заместитель акима
Он также поведал, что подтопленными остаются 174 придомовых территорий, а также 76 домов из 103. Эвакуированы почти 680 человек.
"На дорогах зарегистрировано 59 переливов, 19 действующих. Вскрыто 8 участков дорожного полотна. Проводится работа по откачке воды"
– Канат Дузелбаев