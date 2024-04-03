В Петропавловске проводят принудительную эвакуацию

К вечеру 10 апреля поселок Заречный в Петропавловске должен полностью опустеть. В населенном пункте ведется принудительная эвакуация в ожидании большой воды.

Жителей районов Петропавловска, находящихся в опасной зоне, призывают уехать в безопасные места не первый день. Часть жителей Заречного и дачных массивов отказались покидать дома, в связи с этим первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр поручил начать принудительную эвакуацию населения.

"Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох – это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо"

– Скляр

Отметим, что один из пунктов, в которые вывозят жителей, также будет эвакуирован - вода может затопить пункт на базе средней школы №13, сейчас в ней остаются 27 человек и работает местный оперштаб.

Ранее власти предупредили, что на Петропавловск идет огромный поток воды. Паводок может ударить через день-два. Эвакуация ведется на опережение, чтобы все жители были в безопасности на момент прихода большой воды.

На данный момент на месте остается 21 человек, к 20.00 сегодняшнего дня Заречный, а также дачные массивы будут полностью эвакуированы.

Параллельно с эвакуацией населения проводятся работы по укреплению дамбы в Заречном, на помощь в регион прибыли спасатели из Павлодарской области, где ситуация с паводком уже стабилизировалась.