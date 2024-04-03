Вестник Кавказа

На Петропавловск идет большая вода

На Петропавловск идет большая вода
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ситуация с паводками остается сложной в Северо-Казахстанской области Казахстана. На днях большая вода достигнет Петропавловска, власти настоятельно просят жителей эвакуироваться до наводнения.

В связи с паводковой ситуацией в Северо-Казахстанской области в жителям обратился аким Гауез Нурмухамбетов.

По словам главы региона, несмотря на принимаемые меры, вода угрожает населенным пунктам вдоль берега реки Есиль, вскоре вода достигнет Петропавловска.

"В сторону Петропавловска движется огромный поток воды. По поручению первого заместителя премьер-министра Романа Скляра проводится эвакуация жителей поселка Заречный, дома которых находятся в зоне подтопления. Жителей прошу с пониманием отнестись и не игнорировать требования паводкового периода… Это касается и жителей дачных массивов"

– Нурмухамбетов

Он добавил, что паводок в Казахстане в 2024 году стал большим испытанием, однако население может рассчитывать на помощь и поддержку государства. Глава региона подчеркнул, что важно помнить о безопасности, жителям потенциально опасной зоны нужно переехать в безопасное место. "Не нужно недооценивать масштабы половодья", - отметил он.

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