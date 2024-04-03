Север Казахстана ждет прихода большой воды

Уже в ближайшие дни как минимум три района на севере Казахстана захлестнет пик первой волны паводка, его спровоцирует перелив воды в Сергеевском водохранилище – его уровень уже превысил четыре метра и вода продолжает прибывать.

В ближайшее время большая вода придет в областной центр Северо-Казахстанской области Петропавловск – причиной паводка станет перелив воды в Сергеевском водохранилище, который уже превысил четыре метра, заявила директор филиала "Казгидромета" по региону Кымбат Мергалимова.

"Наши предварительные прогнозы были от 400 до 430 сантиметров. Мы ожидаем, что в ближайшие сутки сформируется пик первой волны"

- Кымбат Мергалимова

Воде предстоит пройти три района Северо-Казахстансокой области – Шал акына, Есильский и Кызылжарский, а потом она двинется на Петропавловск. В Есильском районе пик ожидается 14 апреля, Кызылжарский район подтопит 21 апреля, а до Петропавловска вода дойдет 23 апреля.

Сейчас по всей Северо-Казастанской области возводятся дамбы, в этой работе, помимо спасателей, задействованы подразделения армии Казахстана.