Жители Казахстана спасаются от паводков

Из паводковой зоны было эвакуировано порядка 76 тыс человек, из ни 2794 – дети. Организации гражданской защиты и добровольцы работают круглосуточно, чтобы помочь пострадавшим и обеспечить гуманитарную помощь.

Казахстан столкнулся с серьезными наводнениями, вынудившими тысячи людей покинуть свои дома и искать убежище. Число эвакуированных из-за паводков в Казахстане приблизилось к 76 тыс.

"С начала паводкового периода спасено 75 982 человека, из них 18 681 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 7 203 человека, из них 2 794 - дети"

– старший офицер комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС республики Ерасыл Сайпаш.

По его словам, эвакуация стала необходимостью, чтобы спасти людей от опасности и обеспечить им временное пристанище. Организации гражданской защиты и добровольцы работают круглосуточно, чтобы помочь пострадавшим и обеспечить гуманитарную помощь.

Местные жители собирают гуманитарную помощь и оказывают поддержку пострадавшим. Власти также активно вмешались в ситуацию, выделяя средства на ликвидацию последствий наводнений и помощь пострадавшим.