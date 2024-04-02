Вестник Кавказа

Масштабные паводки обрушились на Казахстан

Масштабные паводки обрушились на Казахстан
© Фото: сайт МЧС Казахстана
Казахстан борется с обрушившимися паводками, в ряде областей страны подтоплены свыше 3 тыс частных домов и дворовых территорий. Спасены и эвакуированы почти 47 тыс человек.

Сильные паводки охватили Казахстан, под водой оказались свыше 3 тыс частных жилых домов и дворовых территорий, а 70 населенных пунктов лишились транспортного сообщения, пишет пресс-служба МЧС страны.

В министерстве также заявили, что паводки обрушились на 10 областей Казахстана, спасены и эвакуированы 46 755 человек, из которых 14,5 тыс – дети. В ликвидации последствий участвуют более 8,6 тыс человек и 1,7 тыс единиц техники.

Помимо этого, в работах задействованы свыше 400 водооткачивающих и 65 плавательных средств, а также 10 воздушных судов. Отмечается, что для пропуска талых вод в некоторых регионах вскрывают дороги.

Ситуация с паводками усложнилась и в российских регионах, которые граничат с Казахстаном. Так, 5 апреля в оренбургском городе Орск прорвало дамбу, в результате чего погибли три человека. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу. Он назвал происходящее самым крупным природным бедствием в стране за последние 80 лет.

"Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет"

- Касым-Жомарт Токаев

Глава государства заявил, что в десяти областях Казахстана из-за паводков введен режим чрезвычайной ситуации:

  • Абайской;
  • Акмолинской;
  • Актюбинской;
  • Атырауской;
  • Западно-Казахстанской;
  • Карагандинской;
  • Костанайской;
  • Павлодарской;
  • Северо-Казахстанской;
  • Улытауской.

Помимо этого, Токаев подчеркнул, что после критики и указаний кабмин РК активизировал усилия по уменьшению последствий наводнения и принимает меры. Он сообщил о формировании штаба, который возглавил глава правительства страны. Президент поручил направить на ликвидацию последствий паводков средства из государственного материального резерва.

Глава государства назвал ситуацию тяжелой, но призвал не отчаиваться и заверил, что все будет исправлено. Он отметил, что сейчас важно не допустить человеческих жертв. Токаев пообещал, что всем пострадавшим от наводнения гражданам будет оказана помощь.

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