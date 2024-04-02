Вестник Кавказа

Казахстан столкнулся с самыми масштабными паводками за последние 80 лет.

Казахстан столкнулся с самыми масштабными паводками за последние 80 лет.
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В десяти регионах Казахстана объявлена ЧС из-за масштабных паводков. Они стали самым крупным бедствием за последние 80 лет. Мобилизованы все силы на борьбу со стихией.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении в 10 областях республики режима чрезвычайной ситуации из-за масштабных паводков.

Режим ЧС объявлен в следующих областях:

  • Абайской;
  • Акмолинской;
  • Актюбинской;
  • Атырауской;
  • Западно-Казахстанской;
  • Карагандинской;
  • Костанайской;
  • Павлодарской;
  • Северо-Казахстанской
  • Улытауской.

В своем обращении к казахстанскому народу он назвал происходящее в стране самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

По словам президента, все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ мобилизованы на борьбу со стихией. Глава государства назвал ситуацию тяжелой, но призвал на отчаиваться.

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