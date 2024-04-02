Казахстан столкнулся с самыми масштабными паводками за последние 80 лет.

В десяти регионах Казахстана объявлена ЧС из-за масштабных паводков. Они стали самым крупным бедствием за последние 80 лет. Мобилизованы все силы на борьбу со стихией.
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении в 10 областях республики режима чрезвычайной ситуации из-за масштабных паводков.
Режим ЧС объявлен в следующих областях:
- Абайской;
- Акмолинской;
- Актюбинской;
- Атырауской;
- Западно-Казахстанской;
- Карагандинской;
- Костанайской;
- Павлодарской;
- Северо-Казахстанской
- Улытауской.
В своем обращении к казахстанскому народу он назвал происходящее в стране самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.
По словам президента, все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ мобилизованы на борьбу со стихией. Глава государства назвал ситуацию тяжелой, но призвал на отчаиваться.