Казахстан столкнулся с самыми масштабными паводками за последние 80 лет.

В десяти регионах Казахстана объявлена ЧС из-за масштабных паводков. Они стали самым крупным бедствием за последние 80 лет. Мобилизованы все силы на борьбу со стихией.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении в 10 областях республики режима чрезвычайной ситуации из-за масштабных паводков.

Режим ЧС объявлен в следующих областях:

Абайской;

Акмолинской;

Актюбинской;

Атырауской;

Западно-Казахстанской;

Карагандинской;

Костанайской;

Павлодарской;

Северо-Казахстанской

Улытауской.

В своем обращении к казахстанскому народу он назвал происходящее в стране самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

По словам президента, все силы МЧС, МВД, ВС и КНБ мобилизованы на борьбу со стихией. Глава государства назвал ситуацию тяжелой, но призвал на отчаиваться.