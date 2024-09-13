Вестник Кавказа

США расширили санкции против финансового сектора России

Банк России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минфин США ввел новые ограничения против России. Под санкции попали сотрудники Центробанка и несколько российских банков, включая Газпромбанк и "ДОМ.РФ".

Вашингтон наращивает санкционное давление на Россию, американский Минфин вводит санкции против почти 120 юридических и физических лиц.

"США вводят сегодня санкции в отношении 118 физических и юридических лиц, которые действуют в российском секторе финансовых услуг и поддерживают военные усилия Кремля"

– сообщение

Госдепартамента Под санкции попали следующие банки: Газпромбанк, Гута-банк, "Итуруп", банк "ДОМ.РФ", ББР, Фора-банк, Энерготрансбанк, "Центрокредит", банк "Кремлевский", "Синара", Братский народный банк, АО "Независимый специализированный депозитарий" и другие. В США уточнили, что это банки, которые до сих пор имели связи с международной финансовой системой.

Также рестрикции коснулись должностных лиц ЦБ РФ. В списке первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, зампред ЦБ Ольга Полякова, глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, главы департаментов Центробанка Елизавета Данилова, Екатерина Лозгачева, Кирилл Пронин, Алла Бакина, Михаил Ковригин, Александр Морозов, Гульнара Хайдаршина.

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