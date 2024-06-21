Вестник Кавказа

Центробанк России возобновил консультации с МВФ

Центробанк России возобновил консультации с МВФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦБ РФ возвращается к практике проведения консультаций с МВФ. Они не проводились последние несколько лет.

Центробанк России и Международный валютный фонд возобновляют консультации. Такое заявление сделала 13 сентября председатель ЦБ РФ.

Выступая на пресс-конференции, Эльвира Набиуллина обратила внимание на то, что такого рода консультации – обычное ело для всех стран, которые входят в МВФ.

"Что касается консультации с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации. Это если не сказать рутинная, постоянная практика для всех членов МВФ"

– глава Банка России

Напомним, последний раз фонд представил обзор экономики РФ в начале 2021 года.

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