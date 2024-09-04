Ключевая ставка в России поднята до 19%

Центробанк России повысил ключевую ставку с 18% до 19%, такое решение было принято Советом директоров регулятора. В пресс-релизе ЦБ предупреждает, что на следующем заседании ставка снова может быть повышена.

Центральный банк России повысил ключевую ставку до 19%, ранее она составляла 18%, говорится в распространенном регулятором пресс-релизе.

В ЦБ РФ уточнили, что инфляционное давление на данный момент все еще высоко.

"Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг"

– ЦБ РФ

Соответственно, полагают в ведомстве, российской экономике необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Оно поможет вернуться к дезинфляции и сократить инфляционные ожидания, в результате в следующем году инфляция должна вернуться к цели.

Регулятор не исключает, что на следующем заседании, которое состоится 25 октября, ставка снова будет повышена.

Далее, добавили в ЦБ РФ, на фоне реализуемой ДКП годовая инфляция сократится до 4–4,5% в следующем году и затем выйдет на уровень около 4%.

Почему в России высокая инфляция?

Профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие факторы не дают инфляции в России снижаться, стимулируя Центробанк постепенно поднимать ключевую ставку.

"Инфляция остается высокой по ряду причин. Одна из них – это недавнее централизованное повышение тарифов ЖКХ. Другая заключается в неуверенности бизнеса в завтрашнем дне, из-за чего многие компании включили в планируемые издержки потери от той же налоговой реформы", - прежде всего сказал он.

"Также играет роль фактор того, что Центральный банк называет перегревом экономики, когда выпуск продукции в компаниях значительно превышает их потенциальные возможности с учетом их ресурсов, из-за чего у таких компаний больше возможностей оправданно повышать цены на выпускаемые товары. Я думаю, таковы основные факторы, которые вызвали действительно высокую инфляцию в июле и отчасти в августе. Хотя в августе инфляция начала тормозиться – 9,05% в сравнении с 9,14% в июле", - сообщил Александр Абрамов.

Зачем нужна ключевая ставка в 19%?

Экономист обратил внимание, что ключевая ставка, в 2 раза превышающая уровень инфляции, тормозит кредитование и мотивирует граждан сокращать потребление. "При такой высокой ставке у населения есть стимул сберегать деньги, а не тратить на потребительские товары, что будет в какой-то степени тормозить производственную активность компаний и их возможности завышения цен", - пояснил он, добавив, что чрезмерность ключевой ставки указывает все-таки на ее низкую эффективность в борьбе с нынешней инфляцией.

"Если Центробанку приходится делать ставку вдвое больше инфляции, значит, результативность такой политики по сдерживанию роста цен не слишком высока. Инфляция затормаживается по другим причинам, в частности, за счет государственных дотаций топливных цен через топливный демпфер. Также государство проводит жесткую политику административного контроля над ценами на социально-значимые товары. У компаний снижаются издержки под влиянием сезонного фактора и тех же мер господдержки", - перечислил Александр Абрамов.

"Поэтому мне кажется, если бы ЦБ не повысил на 1% ставку сегодня, ничего существенно из-за этого не произошло бы, инфляция и так снижается. Зато предприниматели и население меньше бы переживали из-за того, что ставка растет. Действие ставки на инфляцию сейчас снизилось", - заключил экономист.