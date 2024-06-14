Ключевая ставка в среднем составит 19% до конца года - аналитики ЦБ

В России в ближайшие месяцы ключевая ставка будет на уровне 19%, а средняя инфляция за год составит 7,3%. Таков обновленный прогноз аналитиков Центробанка.

Прогнозы по инфляции, ключевой ставке и ВВП в России изменились, в сентябре аналитики ЦБ РФ повысили прогнозы по всем пунктам.

В июле прогноз по инфляции в текущем году был более оптимистичным, в начале осени он вырос на 0,8% и сейчас составляет 7,3%. В следующем году инфляция ожидается на уровне 4,8%, что также выше июльских данных.

По ключевой ставке медианный прогноз на этот год - 17,1% годовых, что выше июльских оценок на 0,3%. Согласно обновленному прогнозу, в сентябре - декабре ключевая ставка в среднем составит 19%. В 2025 году, по прогнозу, ставка снизится до 16,1% годовых.

Аналитики изменили прогноз, касающийся роста ВВП на текущий год - он поднялся до 3,6%. В последующие два года ВПП будет расти медленнее - около 1,7-2%.

Также расти в ближайшие годы продолжит курс доллара, в 2025 году он, по оценкам специалистов, будет на уровне 94,4 рубля.