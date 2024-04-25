Что такое ключевая ставка: как она влияет на курс рубля, вклады, ипотеку?

Что такое ключевая ставка, почему все так внимательно следят за заседаниями Центрального банка и каким образом ключевая ставка влияет на экономику страны - рассказываем в этом материале.

Что такое ключевая ставка?

Ключевая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики во многих странах мира, в том числе в России. Ключевая ставка также называется базовой процентной ставкой Центрального банка, и ее размер определяет как экономику страны в целом, так и личные финансы каждого из граждан. Простыми словами, ключевая ставка - это процент, под который кредитные учреждения страны, банки, занимают средства у главного банка государства, то есть в случае с Россией у Центрального банка России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Центральный банк определяет ключевую ставку?

Центральный банк определяет ключевую ставку в России, поскольку он является главным регулятором денежно-кредитной политики с 2002 года. ЦБ РФ владеет золотовалютными резервами страны, а также частью активов Фонда национального благосостояния. Банк России осуществляет выпуск новых денег, выдает кредиты другими банкам страны, а также имеет право отзывать лицензию у кредитных организаций.

Ключевая ставка и инфляция

За заседаниями ЦБ РФ неспроста следят все участники финансового рынка: ключевая ставка напрямую влияет на все сферы экономики за счет обеспечения большей доступности или недоступности рубля. Ключевая ставка повышается или понижается для удержания инфляции на целевом уровне, который сегодня составляет около 4%. В свою очередь инфляция - это повышение цен на товары и услуги вследствие того, что спрос на них превышает предложение из-за, грубо говоря, большей доступности рубля.

Как работает ключевая ставка?

Высокая ключевая ставка снижает инфляцию за счет того, что деньги в банках для бизнеса и граждан становятся менее доступными: чем выше ключевая ставка, тем выше процент, в частности, по вашему потребительскому кредиту, соответственно, у вас меньше мотивации брать кредит на покупку тех или иных товаров и услуг. Таким образом снижается спрос, а за счет него - замедляется рост стоимости товаров и услуг, то есть, непосредственно инфляция.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня ключевая ставка ЦБ РФ составляет 16%, и это довольно высокий показатель, указывающий на то, что инфляцию в стране необходимо замедлять. Одновременно с тем высокая ключевая ставка чревата замедлением экономики и производства.

Низкая ключевая ставка позволяет активнее брать кредиты, как бизнесу, так и частным лицам, что, в свою очередь, укрепляет производство и ведет к росту экономики, однако при этом разгоняет инфляцию. Центральный банк снижает ключевую ставку, когда экономическая ситуация в стране стабильна.

Как ключевая ставка влияет на курс рубля?

Ключевая ставка всего лишь один из факторов, который влияет на курс рубля/доллара. В идеальных условиях, то есть при отсутствии любых других факторов, при повышении ключевой ставки повышается и курс рубля за счет того, что рубль как актив, становится менее доступным и, соответственно, более ценным, и в результате его курс повышается. При снижении ключевой ставки все происходит в точности до наоборот.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как ключевая ставка влияет на акции?

Простыми словами акции - это ценные бумаги, покупатель которых становится совладельцем предприятия. Поскольку большинство предприятий, которые выходят на рынок акций, берут кредиты, соответственно, их прибыль частично зависит от ключевой ставки: чем она выше, тем дороже им обслуживать долг и тем меньше становится прибыль, из-за чего стоимость акций падает. Но это лишь в теории. На практике ключевая ставка на стоимость акций влияет лишь косвенно и с задержкой.

Как ключевая ставка влияет на ипотеку?

Ипотека - тот же кредит, только на жилье, и ключевая ставка на ипотеку влияет точно также как и на любой другой заем: чем выше ключевая ставка, тем выше процент ипотеки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как ключевая ставка влияет на вклады?

В отношении ключевой ставки ситуация с вкладами прямо противоположна ситуации с кредитами: чем выше ключевая ставка, тем под больший процент можно открыть депозит. Для банков повышение ставки по вкладам на фоне повышения ключевой ставки ЦБ - это возможность привлечь клиентов и их деньги.

Почему ключевая ставка в России высокая, а на Западе низкая?

Ключевая ставка на Западе действительно ниже, чем в России. В Америке ключевую ставку устанавливает Федеральная резервная система и на недавнем заседании она оставила ее на уровне 5,25-5,5%. Европейский центральный банк в начале июня снизил ключевую ставку до 3,75%.

Однако несмотря на разницу в значениях, важно понимать, что, например, для США текущая ставка - самая высокая с 2000 года, а для Европы до недавнего времени - с 2008 года. При этом среднее значение инфляции в США и Европе за 20 лет, с 2000 по 2020 год, составило 2%, тогда как в России - 10%.