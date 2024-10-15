Новак рассказал как повлияла ставка 21% на инфляцию

Результаты повышения ключевой ставки в России уже заметны, поделился Новак. Повышение ставки помогло сбить растущую инфляцию.
В октябре ЦБ поднял ключевую ставку в России до рекорда - 21%, по оценкам вице-премьера Александра Новака, результаты этого решения уже заметны.
"Понятно, что Центральный банк повышает ее (ключевую ставку) и проводит жесткую денежно-кредитную политику, как мы видим, для того чтобы сбить инфляционный процесс, инфляционные ожидания. На мой взгляд, в принципе, уже работает"
– Новак
Он добавил, что инфляция в России была на пике в июле и достигала 9,2%, сейчас она снижается и на начало ноября составляет 8%.
Новак уточнил, что дальнейшие наблюдения покажут, какой будет динамика.
Ранее сообщалось, что в декабре регулятор может понять ставку до 23%.