Вестник Кавказа

Новак рассказал как повлияла ставка 21% на инфляцию

Новак рассказал как повлияла ставка 21% на инфляцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Результаты повышения ключевой ставки в России уже заметны, поделился Новак. Повышение ставки помогло сбить растущую инфляцию.

В октябре ЦБ поднял ключевую ставку в России до рекорда - 21%, по оценкам вице-премьера Александра Новака, результаты этого решения уже заметны.

"Понятно, что Центральный банк повышает ее (ключевую ставку) и проводит жесткую денежно-кредитную политику, как мы видим, для того чтобы сбить инфляционный процесс, инфляционные ожидания. На мой взгляд, в принципе, уже работает"

– Новак

Он добавил, что инфляция в России была на пике в июле и достигала 9,2%, сейчас она снижается и на начало ноября составляет 8%.

Новак уточнил, что дальнейшие наблюдения покажут, какой будет динамика.

Ранее сообщалось, что в декабре регулятор может понять ставку до 23%.

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