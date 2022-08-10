Звезда турецкой эстрады умер во время выступления

В Турции на сцене скончался популярный певец Конак. Инцидент произошел на Северном Кипре. В среду артист будет похоронен.

Исполнитель Волкан Конак умер во время выступления на турецком Кипре, информирует Tukriye Today.

"Поздно вечером в воскресенье известный турецкий певец Волкан Конак умер, потеряв сознание на сцене во время концерта в Искеле на турецком Кипре"

– издание

После того, как певцу стало плохо, помощь ему пытались оказать зрители, затем на место ЧП прибыла скорая, на которой Конака доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось.

Что стало причиной смерти артиста не уточняется.

Похороны назначены на среду 2 апреля, турецкий артист будет погребен в родном городе Мачка.