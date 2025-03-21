Вестник Кавказа

Два водителя разбились в ДТП в Тбилисском районе

Два водителя разбились в ДТП в Тбилисском районе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смертельная автоавария случилась сегодня вечером на Кубани. В результате нее погибли два водителя – мужчина и женщина. Кроме того, был ранен еще один человек.

К смерти двух человек привел выезд на встречную полосу там, где это запрещено, в Краснодарском крае. Подробности аварии рассказали в кубанской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент имел место в Тбилисском районе. Он случился в районе девяти часов вечера.

Машина "Вортекс", за рулем которой был 43-летний мужчина, ехала от Кропоткина к Краснодару. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу там, где это было запрещено правилами, и в результате врезался в "ВАЗ-2109".

Удар был таким сильным, что смертельные травмы получили водитель иномарки и женщина, ехавшая за рулем "девятки".

"Также в аварии пострадал пассажир отечественного авто"

– ГАИ

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