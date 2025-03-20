Авария унесла жизнь водителя на трассе "Кавказ"

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на Ставрополье. По данным ГАИ, он превысил скорость и потерял управление транспортным средством.

На трассе "Кавказ" в Ставропольском крае 29 марта произошло ДТП, в котором погиб один человек. Об этом информирует на своих страницах в соцсетях Госавтоинспекция региона.

Там отметили, что 39-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Lada Granta, превысил скорость и потерял управление.

"Водитель автомобиля Lada Granta, не справился с управлением и допустил наезд на тросовое ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля на проезжую част"

– Госавтоинспекция Ставрополья

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и умер еще до приезда врачей.

В ГАИ подчеркнули, что он не был пристегнут ремнем безопасности.