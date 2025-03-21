Вестник Кавказа

Акватермальный комплекс появится на Ставрополье к 2030 году

Акватермальный комплекс появится на Ставрополье к 2030 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Через пять лет в Предгорном районе Ставропольского края создадут акватермальный гостиничный комплекс. В проект вложат свыше 430 млн рублей.

Предгорный район Ставропольского края обзаведется новым акватермальным гостиничным комплексом к 2030 году, рассказали в региональном Минтуризма.

"Планируется строительство акватермального и гостиничного комплекса, включающий в себя следующие объекты: термальный комплекс, один крытый бассейн, четыре открытых бассейна разной площади, раздевалка, административный корпус, гостиничный комплекс на 30 номеров, 45 койко-мест"

- Минтуризма Ставропольского края

В строительство комплекса инвестор планирует вложить свыше 430 млн рублей, отметили в министерстве в разговоре с изданием "Интерфакс".

Напомним, что в Предгорном районе Ставрополья планируют заняться разведением страусов эму. Ферма с экзотическими птицами будет открыта для туристов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1330 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Свыше 80 человек осудили за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Свыше 80 человек осудили за беспорядки в аэропорту Махачкалы

Несколько человек пострадали в ДТП двух иномарок в Ставрополе

Несколько человек пострадали в ДТП двух иномарок в Ставрополе

Канатная дорога в Кисловодске закроется на ремонт

Канатная дорога в Кисловодске закроется на ремонт

Завод в Ставрополе заплатит 8 млн рублей за ущерб городским электросетям

Завод в Ставрополе заплатит 8 млн рублей за ущерб городским электросетям

Авария унесла жизнь водителя на трассе &quot;Кавказ&quot;

Авария унесла жизнь водителя на трассе "Кавказ"

Пожар произошел возле ТРЦ в Ставрополе

Пожар произошел возле ТРЦ в Ставрополе

Ставрополье утроит финансирование ремонта медучреждений края

Ставрополье утроит финансирование ремонта медучреждений края

Более 30 школ перейдут на удаленку из-за отключения воды в Ставрополе

Более 30 школ перейдут на удаленку из-за отключения воды в Ставрополе

Проверка АЗС Ставрополья выявила массу недостатков

Проверка АЗС Ставрополья выявила массу недостатков

Реконструкция коснется дорог и мостов на Ставрополье

Реконструкция коснется дорог и мостов на Ставрополье

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы