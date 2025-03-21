Акватермальный комплекс появится на Ставрополье к 2030 году

Через пять лет в Предгорном районе Ставропольского края создадут акватермальный гостиничный комплекс. В проект вложат свыше 430 млн рублей.
Предгорный район Ставропольского края обзаведется новым акватермальным гостиничным комплексом к 2030 году, рассказали в региональном Минтуризма.
"Планируется строительство акватермального и гостиничного комплекса, включающий в себя следующие объекты: термальный комплекс, один крытый бассейн, четыре открытых бассейна разной площади, раздевалка, административный корпус, гостиничный комплекс на 30 номеров, 45 койко-мест"
- Минтуризма Ставропольского края
В строительство комплекса инвестор планирует вложить свыше 430 млн рублей, отметили в министерстве в разговоре с изданием "Интерфакс".
Напомним, что в Предгорном районе Ставрополья планируют заняться разведением страусов эму. Ферма с экзотическими птицами будет открыта для туристов.