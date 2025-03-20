Вестник Кавказа

Реконструкция коснется дорог и мостов на Ставрополье

Реконструкция коснется дорог и мостов на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В нескольких городах и районах Ставропольского края проведут обновление дорог и мостов. Подробности рассказал глава региона.

По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" на Ставрополье отремонтируют 16 местных дорог: их обновят в Кисловодске, Пятигорске, Минеральных Водах и Предгорном районе, рассказал губернатор Владимир Владимиров.

"На региональных дорогах будут отремонтированы 23 участка. В том числе семикилометровый отрезок дороги «Светлоград – Благодарный – Буденновск», который связывает между собой сразу 3 муниципальных округа. По обращениям граждан приведем в порядок важную для местного населения дорогу «Буденновск – Ачикулак – Нефтекумск» протяженностью более 7 км"

- Владимир Владимиров

Также ремонт коснется участка "Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское" и туристической дороги "Сенгилеевское – Новотроицкая". Помимо этого, власти Ставрополья обновят 9 мостов.

Специалисты приступят к работам в ближайшее время, передал Владимиров.

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