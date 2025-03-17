Вестник Кавказа

Запрет движения фур могут ввести в Ставрополе

Запрет движения фур могут ввести в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополь может избавиться для грузовиков. Инициативу могут принять после окончания работ на объездной дороге.

Проезд через Ставрополь может стать недоступным для большегрузного транспорта по инициативе краевого ГУ МВД. Запрет может вступить в силу после окончания ремонта на объездной дороге, рассказал глава ведомства Андрей Мишагин.

"Мы занимаемся этой проблемой. Как только будет готов объезд Ставрополя на ростовскую развязку, я вынесу предложение губернатору Владимиру Владимирову о запрете движения транзитного грузового транспорта через город Ставрополь"

- Андрей Мишагин

Еще одна проблема – стоянка фур на обочинах дорог ставропольской столицы. Они паркуются на окраинах при въезде в город и создают проблемы для других автомобилей. Это также доставляло неудобства при расчистке дорог при недавних сильных снегопадах, отметил Мишагин.

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