Вестник Кавказа

В Ставропольском крае за десять лет пятикратно выросло число киберпреступлений

В Ставропольском крае за десять лет пятикратно выросло число киберпреступлений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье за десять лет многократно выросло число преступлений с использованием интернет-коммуникаций.

Количество киберпреступлений выросло в Ставропольском крае почти в 5 раз с 2015 года, поведали в управлении МВД по региону. 

Сообщается, что за январь и февраль этого года сотрудники регионального МВД зафиксировали более 2 тыс преступлений, которые были совершены с использованием компьютеров и смартфонов. 

В СК по региону сообщили, что за прошлый год сотрудники ведомства расследовали 174 преступления с использованием современных коммуникаций. За 2024 год в СК поступило в 2,5 раза больше подобных дел, чем тремя годами ранее. 

Как отметили в силовых структурах, наибольшее число преступлений фиксируется в сфере банковских операций.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1030 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ремонт выключит свет в части Ставропольского края

Ремонт выключит свет в части Ставропольского края

Ставропольские аграрии смогут заказывать дожди

Ставропольские аграрии смогут заказывать дожди

Самое бюджетное жилье для отдыха нашлось в Пятигорске

Самое бюджетное жилье для отдыха нашлось в Пятигорске

Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Барсетка привела к эвакуации банка в Невинномысске

Барсетка привела к эвакуации банка в Невинномысске

Пожар в Невинномысске вспыхнул из-за ссоры семейной пары

Пожар в Невинномысске вспыхнул из-за ссоры семейной пары

Тысячи жителей Ставрополья остались без воды в кранах

Тысячи жителей Ставрополья остались без воды в кранах

Садоводов Ставрополья защитят от экспансии импортных саженцев

Садоводов Ставрополья защитят от экспансии импортных саженцев

На майские праздники у жителей Ставрополья будет почти неделя выходных

На майские праздники у жителей Ставрополья будет почти неделя выходных

Житель Ставрополя украл пожертвования из мечети в КБР

Житель Ставрополя украл пожертвования из мечети в КБР

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы