В Ставропольском крае за десять лет пятикратно выросло число киберпреступлений

На Ставрополье за десять лет многократно выросло число преступлений с использованием интернет-коммуникаций.

Количество киберпреступлений выросло в Ставропольском крае почти в 5 раз с 2015 года, поведали в управлении МВД по региону.

Сообщается, что за январь и февраль этого года сотрудники регионального МВД зафиксировали более 2 тыс преступлений, которые были совершены с использованием компьютеров и смартфонов.

В СК по региону сообщили, что за прошлый год сотрудники ведомства расследовали 174 преступления с использованием современных коммуникаций. За 2024 год в СК поступило в 2,5 раза больше подобных дел, чем тремя годами ранее.

Как отметили в силовых структурах, наибольшее число преступлений фиксируется в сфере банковских операций.