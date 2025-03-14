Мужчину подозревают в убийстве пожилого отца на Ставрополье

На Ставрополье будут судить местного жителя, застрелившего собственного отца. Трагедия случилась в позапрошлые выходные в селе Гофицкое.

В Ставропольском крае стал фигурантом уголовного дела 48-летний местный житель, обвиняемый в убийстве 77-летнего отца. Об этом информирует 24 марта СУ СКР по региону.

Убийство произошло 15 марта в одном из домовладений села Гофицкое.

Следствие установило, что мужчина, находившийся на тот момент в нетрезвом состоянии, дважды выстрелил в своего отца из ружья.

"Обвиняемый решил, что ему и его родителям угрожает природная катастрофа. Вооружившись ружьем, мужчина разбудил мать и отца и попросил их покинуть дом. После отказа отца выполнить просьбу обвиняемый произвел в него два выстрела"

– СУСК

Пенсионер скончался на месте от полученных травм. Расследование дела продолжается.