Вестник Кавказа

В Кабардино-Балкарии высадят десятки гектаров новых лесов

В Кабардино-Балкарии высадят десятки гектаров новых лесов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кабардино-Балкарии продолжат развивать активное озеленение, которое проводится в рамках акции "Сад памяти" – только в нынешнем 2025 году в республике будет высажено 60 гектаров новых лесов.

В Кабардино-Балкарии (КБР) в течение 2025 года в рамках национального проекта "Экология" будет высажено около 60 га новых лесов: флору региона пополнят не только традиционные хвойные деревья, но и довольно редкие для здешних лесов дубы и ясени, сообщили в администрации главы КБР.

"Масштабную акцию по посадке деревьев проведут в рамках проекта "Сад памяти". Саженцы появятся на площади более 60 га. Лесной фонд республики пополнится березами и кленами"

- администрация главы Кабардино-Балкарии

Отдельное направление проекта – озеленение городских парков и скверов. Так, сотни молодых деревьев украсят строящийся в столице республики городе Нальчик парк Победы. Всего в муниципалитетах КБР будет высажено 3,6 тыс саженцев березы, клена, ясеня и красного дуба, которые займут площадь в 4 га, передает "Интерфакс".

Всего с начала акции, проходящей уже пять лет, лесной фонд республики пополнился более чем 1,4 млн саженцев, добавили в администрации.

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