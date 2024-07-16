Армавир станет зеленее благодаря акции "Сад Памяти"

В городе Армавир на Кубани до начала апреля будут высажены 220 деревьев. Посадки проведут в рамках акции "Сад Памяти".

В Армавире Краснодарского края посадят сотни молодых деревьев в рамках акции "Сад Памяти", поделились в городской администрации.

Всего в городе решено высадить 220 молодых деревьев, все они пополнят парк "Комсомолец".

"Среди деревьев, которые будут посажены, 30 багряников, 10 магнолий, 100 читальп и 80 катальп. Организаторы ожидают, что в мероприятии примут участие представители более 15 средних и высших учебных заведений"

– городская администрация

Озеленение будет проведено до 1 апреля.