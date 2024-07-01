Вестник Кавказа

Пожар в Армавире унес человеческую жизнь

Пожарная машина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армавире горела квартира в доме на улице Саят-Нова. Ее хозяйка погибла из-за ожоговых травм. Соседи погибшей были вовремя выведены из горящего дома и не пострадали.

Как рассказали в армянском министерстве внутренних дел, в городе Армавир, на улице Саят-Нова загорелась квартира в многоквартирном доме №8а. На тушение пожара были отправлены два пожарных расчета.

Пожарные обнаружили в одной из комнат хозяйку квартиры Ф. К. 49 лет и немедленно ее эвакуировали. Женщине была оказана экстренная медицинская помощь, однако она слишком сильно обгорела и умерла из-за ожоговых травм.

В процессе тушения возгорания из соседних квартир были выведены 15 человек в целях обеспечения их безопасности. Пожарным удалось полностью погасить огонь в квартире в течение часа.

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