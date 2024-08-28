Два "КамАЗа" раздавили трех человек в Армавире

В кубанском Армавире случилась трагедия: "КамАЗ" наехал на затормозившую на красный свет светофора легковушку, раздавив ее о еще один "КамАЗ". Все находившиеся в легковой машине люди скончались на месте.

Как рассказали сегодня в главуправлении МВД РФ по Краснодарскому краю, в Армавире, на трассе "Кавказ" из-за нарушения ПДД умерли три человека – водитель и два пассажира "Мерседеса", попавшего в смертельные тиски из двух "КамАЗов".

Уточняется, что незадолго до 15:00 по московскому времени "КамАЗ" и "Мерседес" стояли на светофоре. В этот момент еще один "КамАЗ" вместо того, чтобы затормозить, ударился в "Мерседес", и тот оказался расплющен между двумя тяжелыми грузовиками.

В "Мерседесе" находились водитель и два пассажира, все они погибли на месте. Виновник ДТП получил травмы.

В настоящее время ГАИ расследует обстоятельства смертельной аварии.