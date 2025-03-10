Вестник Кавказа

Статья об измене родине появилась в УК Грузии

Колючая проволока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В УК Грузии появилась статья об измене родине. Законопроект об этом одобрил парламент страны сегодня.

Закон о возвращении в уголовный кодекс статьи об измене родине принял в окончательном чтении парламент Грузии. Трансляция заседания велась онлайн.

"86 - за, ноль - против. Закон в третьем чтении принят"

- глава парламента Грузии Шалва Папуашвили

Далее документ будет отдан на подпись президенту Грузии Михаилу Кавелашвили.

Напомним, что сейчас ведет работу парламентская комиссия по расследованию деятельности режима экс-президента страны Михаила Саакашвили. По ее итогам, основанная им партия "Единое национальное движение" будет признана антиконституционной.

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