Вестник Кавказа

Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Варвара Клименко, Валентин Мельников
Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Подавляющее большинство членов парламента Грузии одобрили новый закон об иноагентах – аналог американского FARA. Он был принят в третьем и окончательном чтении.

Грузинский парламент принял в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах, который стал копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Заседание законодательного органа транслировалось онлайн.

"За" принятие закона высказались 86 депутатов, никто не проголосовал против.

Напомним, что закон предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих организаций с иностранным финансированием, но и для физических лиц.

Зачем Грузии аналог FARA?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" раскрыл мотивы грузинского правительства в усилении закона о прозрачности иностранного влияния копией американского FARA.

"Сначала "Грузинская мечта" сделала попытку договориться с неправительственным сектором, не до конца раскрывавшим свои доходы. Договориться не получилось. Затем началась политическая ссора между "Грузинской мечтой" и властями Евросоюза. Как все прекрасно знают, большая часть доходов грузинских НПО идет из Америки и Европы, поэтому власти решили продвинуть первую версию закона об иноагентах. Однако эта версия оказалась несостоятельной: она ни к чему фактически не обязывала, НПО просто не регистрировались в госреестре", - прежде всего сказал он.

"Между тем "Грузинская мечта" сделала геополитическую ставку на Дональда Трампа, почувствовав, что политические дуновения на Западе меняют направление. Тбилиси увидел в этом окно возможностей, чтобы ввести аналог FARA, который намного строже и делает регистрацию обязательной. Это был ожидаемый шаг: такие крупные НПО, как "Международное пространство Грузия", вместо регистрации в Грузии зарегистрировались в западных государствах – они заранее готовились к принятию FARA и перевелись в ту же Прибалтику", - сообщил Арчил Сихарулидзе.

"Сейчас FARA будет применяться к тем неправительственным организациям, которые на 99% не вовлечены в политическую деятельность и не отказываются регистрироваться. Поэтому этот закон нужен "Грузинской мечте", во-первых, чтобы послать очень четкий сигнал Брюсселю: "Мы не потерпим ваши попытки кого-то финансировать". Во-вторых, это обращение к грузинским избирателям, так как "Грузинская мечта" не раз обещала наказать тех людей, которые из политики ушли в медиа-пространство или гражданское общество (например, Давида Кезерашвили). Таким образом власти якобы частично выполняют свои обязательства", - отметил политолог.

"Грузинский вариант FARA безусловно нанесет удар по оппозиционным телеканалам, хотя они тоже к этому давно готовы. В результате грузинское медиа-пространство станет еще более поляризованным и напряженным. На данный момент у нас есть два правительственных канала и четыре оппозиционных канала – все останутся на своих местах, но риторика будет более агрессивной. Также оппозиции станет сложнее донести деньги до места назначения", - добавил он.

В основной массе гражданское общество не заметит перемен в законодательстве. "Да, "Международное пространство Грузия" и "Ассоциация молодых юристов" потеряли и легитимацию, и свои позиции в Грузии. Если раньше их никто не мог критиковать и даже трогать, так как они были элитарными организациями, то теперь их доминирование закончилось. Это касается максимум 20 НПО, остальные 20 тысяч продолжат свою деятельность, только она будет четко регулироваться и контролироваться властью. Если "Грузинская мечта" увидит, что чье-то внешнее финансирование не входит в ее интересы, к такой организации постучатся", - заключил Арчил Сихарулидзе.

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