Вестник Кавказа

Новый закон об иноагентах, как в США, инициировали в Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В парламент Грузии внесен очередной законопроект об иноагентах – его инициировала правящая "Грузинская мечта". Новая версия, в отличие от уже действующей, представляет собой полную копию американского закона FARA.

В Грузии стартовала подготовка к принятию закона об иностранных агентах – законопроект был внесен в парламент, заявил его спикер Шалва Папуашвили.

По его словам, документ внесла в парламент "Грузинская мечта". Его текст, как и анонсировалось ранее, представляет собой полную копию существующего в США закона FARA.

Председатель законодательного органа уточнил, что обсуждения стартуют уже на будущей неделе.

"Все увидят, что это точный перевод. Если у кого-то есть претензии к какому-либо слову, запятой, пункту текста, – обращайтесь к Соединенным Штатам"

– Папуашвили

Суть пакета законопроектов, который принимают в последнее время в Грузии, раскрыл премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его словам, они направлены на защиту страны против так называемого "глубинного государства" (Deep State).

Ранее власти Грузии уже приняли (правда, со второй попытки) законопроект об иноагентах, несмотря на массовые акции протеста и недовольство Запада. Согласно ему, СМИ и НКО, которые в значительной мере – минимум на 20% – финансируются из зарубежных источников, должны уведомить об этом государство, которое внесет их в особый реестр. Ознакомиться с ним сможет любой желающий. Кроме того, такие организации обязаны ежегодно подавать декларации.

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