Руководство Грузии в начале февраля сообщило Совету Европы о том, что не планирует сотрудничать по вопросу поправок в закон об "иноагентах". В декабре Тбилиси и Совет Европы договаривались о совместной работе.

Грузия не хочет сотрудничать с Европой и менять закон об "иноагентах", об этом сообщил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

В конце декабря прошлого года стороны договорились о сотрудничестве над поправками в закон "О прозрачности иностранного влияния". В конце января европейская сторона направила грузинскому руководству письмо с официальной просьбой об организации рабочей группы, но ответа не последовало, поделился Берсе.

"В телефонном разговоре 3 февраля премьер-министр (Грузии Ираклий Кобахидзе) заявил, что "в связи с изменившимися обстоятельствами" его правительство больше не желает участвовать в совместной рабочей группе или вносить поправки в закон"

– Ален Берсе

В феврале власти Грузии сообщили, что планируется принять закон, аналогичный американскому закону FARA. Действующий сейчас закон об "иноагентах" - облегченная версия FARA.