ЕС: Грузия перестала соответствовать нашим ожиданиям

Грузия не оправдала ожиданий ЕС и еще больше отошла от демократических принципов после ужесточения наказаний за преступления на протестах. С таким заявлением выступили представители Евросоюза.

Грузия еще дальше отошла от стандартов демократии и перестала соответствовать ожиданиям Европейского Союза. С соответствующим заявлением выступили глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос.

"Поспешное принятие поправок в кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс и закон о собраниях и манифестациях будет иметь далеко идущие последствия для грузинского общества"

- заявление

Представители ЕС выразили мнение, что это подорвет свободу слова, собраний и медиа в стране, и призвали грузинские власти приостановить введение новых законов, чтобы избежать обострения обстановки, а также дождаться мнения БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, что на днях парламент Грузии одобрил решение об ужесточении административных и уголовных наказаний за действия, часто совершаемые на протестах.