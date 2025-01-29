Вестник Кавказа

ЕС: Грузия перестала соответствовать нашим ожиданиям

ЕС: Грузия перестала соответствовать нашим ожиданиям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузия не оправдала ожиданий ЕС и еще больше отошла от демократических принципов после ужесточения наказаний за преступления на протестах. С таким заявлением выступили представители Евросоюза.

Грузия еще дальше отошла от стандартов демократии и перестала соответствовать ожиданиям Европейского Союза. С соответствующим заявлением выступили глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос.

"Поспешное принятие поправок в кодекс об административных правонарушениях, уголовный кодекс и закон о собраниях и манифестациях будет иметь далеко идущие последствия для грузинского общества"

- заявление

Представители ЕС выразили мнение, что это подорвет свободу слова, собраний и медиа в стране, и призвали грузинские власти приостановить введение новых законов, чтобы избежать обострения обстановки, а также дождаться мнения БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, что на днях парламент Грузии одобрил решение об ужесточении административных и уголовных наказаний за действия, часто совершаемые на протестах.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кобахидзе назвал ключ к улучшению отношений с ЕС

Кобахидзе назвал ключ к улучшению отношений с ЕС

Папуашвили призвал ЕС обнародовать финансовые вливания в Грузию

Папуашвили призвал ЕС обнародовать финансовые вливания в Грузию

МИД Армении предложил использовать креативность при работе с ЕС и ЕАЭС

МИД Армении предложил использовать креативность при работе с ЕС и ЕАЭС

В Грузии назвали спонсоров беспорядков

В Грузии назвали спонсоров беспорядков

Россия поставила абсолютный рекорд по поставкам газа в ЕС

Россия поставила абсолютный рекорд по поставкам газа в ЕС

Магдалена Гроно передала в Брюссель позицию Баку по возобновлению диалога с Евросоюзом

Магдалена Гроно передала в Брюссель позицию Баку по возобновлению диалога с Евросоюзом

Выход Еревана из ЕАЭС урежет армянский экспорт на 80% – Захарова

Выход Еревана из ЕАЭС урежет армянский экспорт на 80% – Захарова

Совет ЕС продлил миссию в Армении

Совет ЕС продлил миссию в Армении

Евросоюз ополчился на узбекский банк

Евросоюз ополчился на узбекский банк

Грузинская делегация все же останется в ПАСЕ

Грузинская делегация все же останется в ПАСЕ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы