Вестник Кавказа

Кобахидзе назвал ключ к улучшению отношений с ЕС

Ираклий Кобахидзе
© Фото: сайт правительства Грузии
Глава грузинского правительства недоволен текущими отношениями с Европейским союзом. Ответственность за это он возложил на ЕС.

Сегодняшний уровень отношений между Грузией и Евросоюзом неприемлем. Такое заявление сделал премьер-министр республики Южного Кавказа Ираклий Кобахидзе.

"Нынешнее состояние наших отношений для нас неприемлемо. Мы заинтересованы в здоровых отношениях с ЕС, которых на данном этапе мы не видим"

– глава правительства

Премьер уверен, что всему виной не политика Грузии, а политика европейской бюрократии в отношении страны.

По его словам, все станет лучше, если данная политика изменится.

Кобахидзе указал на то, что мяч сейчас находится на стороне ЕС и блоку нужно быть более гибким в своем подходе к новым членам. При этом он добавил, что по-прежнему испытывает оптимизм в вопросе потенциального членства в ЕС. Глава правительства рассчитывает, что республика станет частью европейского сообщества к 2030 году

"Мы будем последовательны в достижении этой цели и надеемся, что в ближайшие годы подход к Грузии будет более справедливым"

– грузинский премьер

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