Кобахидзе назвал ключ к улучшению отношений с ЕС

Сегодняшний уровень отношений между Грузией и Евросоюзом неприемлем. Такое заявление сделал премьер-министр республики Южного Кавказа Ираклий Кобахидзе.
"Нынешнее состояние наших отношений для нас неприемлемо. Мы заинтересованы в здоровых отношениях с ЕС, которых на данном этапе мы не видим"
– глава правительства
Премьер уверен, что всему виной не политика Грузии, а политика европейской бюрократии в отношении страны.
По его словам, все станет лучше, если данная политика изменится.
Кобахидзе указал на то, что мяч сейчас находится на стороне ЕС и блоку нужно быть более гибким в своем подходе к новым членам. При этом он добавил, что по-прежнему испытывает оптимизм в вопросе потенциального членства в ЕС. Глава правительства рассчитывает, что республика станет частью европейского сообщества к 2030 году
"Мы будем последовательны в достижении этой цели и надеемся, что в ближайшие годы подход к Грузии будет более справедливым"
– грузинский премьер