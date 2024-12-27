Вестник Кавказа

Послы ЕС приостановили безвиз для дипломатов Грузии

Послы ЕС приостановили безвиз для дипломатов Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ЕС снова заговорили об очередных санкциях против Грузии. В этот раз послы Евросоюза решили временно отменить безвизовый режим для дипломатических паспортов республики.

Представители стран ЕС одобрили инициативу о временной отмене визового режима для дипломатов Грузии, передал источник в делегации одной из стран организации в Совете ЕС.

"Да, постоянные представители сегодня утром согласовали решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии"

- источник

После этого инициатива должна быть утверждена на заседании Совета ЕС. Вероятно, это сделают на скорой встрече руководителей МИД стран ЕС в понедельник, добавил источник в разговоре с ТАСС.

До этого предложение о временной отмене безвиза для грузинских дипломатов было объявлено Еврокомиссией. Заявление было сделано еще в декабре.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1235 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Вступление Армении в ЕС одобрено комиссией парламента

Вступление Армении в ЕС одобрено комиссией парламента

Глава евродипломатии планирует приехать в Армению

Глава евродипломатии планирует приехать в Армению

Армения обсуждает с Европой новую повестку сотрудничества

Армения обсуждает с Европой новую повестку сотрудничества

Грузия презентовала Еврокомиссии трехлетнюю программу реформ в экономике

Грузия презентовала Еврокомиссии трехлетнюю программу реформ в экономике

Пашинян оценил вероятность принятия закона о вступлении в ЕС

Пашинян оценил вероятность принятия закона о вступлении в ЕС

Закон о вступлении Армении в ЕС начнут рассматривать на этой неделе

Закон о вступлении Армении в ЕС начнут рассматривать на этой неделе

Трамп покорил Давос, не выезжая из Вашингтона

Трамп покорил Давос, не выезжая из Вашингтона

Армения хочет остаться в ЕАЭС при интеграции в ЕС

Армения хочет остаться в ЕАЭС при интеграции в ЕС

Путин спросил у Пашиняна об интеграции Армении в ЕС

Путин спросил у Пашиняна об интеграции Армении в ЕС

Зачем Пашинян объявил о вступлении Армении в ЕС?

Зачем Пашинян объявил о вступлении Армении в ЕС?

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы