Послы ЕС приостановили безвиз для дипломатов Грузии

В ЕС снова заговорили об очередных санкциях против Грузии. В этот раз послы Евросоюза решили временно отменить безвизовый режим для дипломатических паспортов республики.

Представители стран ЕС одобрили инициативу о временной отмене визового режима для дипломатов Грузии, передал источник в делегации одной из стран организации в Совете ЕС.

"Да, постоянные представители сегодня утром согласовали решение о приостановке безвизового режима для дипломатических паспортов Грузии"

- источник

После этого инициатива должна быть утверждена на заседании Совета ЕС. Вероятно, это сделают на скорой встрече руководителей МИД стран ЕС в понедельник, добавил источник в разговоре с ТАСС.

До этого предложение о временной отмене безвиза для грузинских дипломатов было объявлено Еврокомиссией. Заявление было сделано еще в декабре.