Бидзина Иванишвили попал под санкции США

Основатель «Грузинской мечты» попал под очередные американские санкции. Для него они означают заморозку активов и прекращение финансовых операций с компаниями и лицами из Штатов.

США выпустили очередной пакет экономических ограничений в отношении грузинского руководства в 2024 году. В этот раз в нем оказался основатель и почетный председатель партии власти «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, объявили в Минфине и Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки.

«Соединенные Штаты вносят в санкционный список Бидзину Иванишвили, основателя и почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта", за подрыв демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах Российской Федерации»

- госсекретарь США Энтони Блинкен

Теперь все активы грузинского политика в стране заморожены. Также физическим и юридическим лицам в стране запрещено проводить с ним какие-либо финансовые операции.

Ранее американский Госдепартамент объявил о введении санкции против МВД Грузии – его главы Вахтанга Гомелаури и его подчиненных.