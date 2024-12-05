Санкции против Грузии 2024: причины и перспективы

США планируют ввести новые санкции против властей Грузии в ближайшее время, а ЕС уже ограничил безвизовый режим для грузинских дипломатов. Расскажем, почему это случилось, кто еще ввел санкции и какие перспективы ждут Тбилиси.

Госдеп США заявил, что администрация президента Джо Байдена намерена ввести пакет санкций против руководства Грузии до истечения срока своих полномочий. Почему официальный Тбилиси попал в центр санкционного внимания Америки и кто еще ввел антигрузинские ограничения?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему вводят санкции против Грузии?

Западные страны вводят санкции против Грузии и ее руководства по нескольким причинам в 2024 году.

Закон об иноагентах в Грузии

Принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» в Грузии летом 2024 года стало одной из причин ухудшения отношений с США и странами ЕС. Согласно ему, все неправительственные организации, чей доход от иностранных лиц или компаний превышает 20%, должны вносить себя в специальный реестр иноагентов.

Ранее, в 2023 году, Грузия получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. В Европейском союзе заявили, что закон об иноагентах значительно затруднит дальнейшие переговоры, потому что он не соответствует демократическим ценностям и нарушает права человека, однако это не помешало грузинскому парламенту принять его.

В связи с этим в мае 2024 года в Тбилиси прошли протесты, в которых приняли участие представители ЕС. Сотрудникам МВД пришлось разгонять митингующих при помощи водометов и слезоточивого газа, что также вызвало негодование у западной общественности.

Парламентские выборы в Грузии

Еще одним камнем преткновения стали выборы в парламент Грузии, что прошли 26 октября 2024 года. По их итогам, победу одержала партия, правящая в стране уже 12 лет, «Грузинская мечта». Ее основатель – Бидзина Иванишвили, самый богатый человек в Грузии, создавший свой бизнес в России.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Сразу после оглашения результатов голосования грузинская оппозиция, чьи лозунги поддержали европейские структуры, провозгласила прошедшие выборы нелегитимными из-за массовых фальсификаций и требовала проведения нового голосования, основанного на принципах демократии. ЦИК Грузии не нашел оснований для аннулирования итогов выборов после проведения совместного с Генпрокуратурой расследования.

Протесты в Грузии

После парламентских выборов в Тбилиси начались протесты. Они приобрели массовый характер после слов премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции страны до 2028 года из-за санкционных угроз со стороны Евросоюза. Тысячи людей вышли на улицы и стали требовать возвращения Грузии на европейский путь и проведения новых парламентских выборов. Постепенно изначально мирные протесты переросли в беспорядки, в результате которых были задержаны некоторые участники акций. Оппозиция и страны Запада посчитали аресты и разгоны протестов жестокими и незаконными со стороны МВД Грузии, поэтому начали призывать освободить всех задержанных и прекратить антидемократическую деятельность.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Кто ввел санкции против Грузии 2024?

Санкции США против Грузии

Первыми санкции против Грузии ввели Соединенные Штаты Америки после принятия закона об иноагентах. В список попали члены правящей партии «Грузинская мечта», депутаты парламента, принявшие закон, а также сотрудники МВД, ответственные за разгон протестующих. Позже Штаты ввели визовые ограничения для более чем 60 грузинских граждан, включая высокопоставленных чиновников, бизнесменов, правоохранителей и их родственников.

© Фото: Динара Хаирова

Также США прервали с Грузией стратегическое партнерство за отход от евроатлантического курса после выборов. Штаты посчитали это несовместимым с обещанием, которое партия дала народу и которое прописано в Конституции страны.

Санкции Европы против Грузии

После принятия закона об иноагентах Грузия получала множественные рекомендации от ЕС об отмене решения, чтобы продолжить переговоры о вступлении в организацию. Позже в список рекомендаций был включен пункт от отмене закона о защите семейных ценностей. В это же время ЕС начал угрожать грузинским властям приостановкой евроинтеграции и финансирования страны, если та не выполнит необходимые рекомендации.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Главная проблема ЕС в вопросе антигрузинских санкций заключается в том, что в организации нет единой позиции: Венгрия и Словакия выступают против каких-либо ограничений в отношении властей Грузии, иное мнение имеют Нидерланды, страны Балтии и Польша. Несмотря на это, два дня назад ЕС все-таки приостановил действие безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов Грузии. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил, что это подорвет доверие грузинского общества к европейским структурам.

Также Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии – основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе, главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и других. По словам президента Украины грузинское руководство «продает интересы страны и народа».

Санкции против Грузии: перспективы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что перезагрузка отношений с США и Европой произойдет после инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа, что намечена на 20 января 2025 года. Также руководство Грузии считает, что у нее получится вступить в ЕС к 2030 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ЕС и США готовы пересмотреть отношения с Грузией после того, как та выполнит ряд требований: отменит закон об иноагентах, закон о семейных ценностях, проведет внеочередные парламентские выборы, отпустит задержанных на протестах и вернется на путь демократии и европейской интеграции