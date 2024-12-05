Вестник Кавказа

Байден хочет успеть ввести новые санкции против Грузии

Байден хочет успеть ввести новые санкции против Грузии
© Фото: сайт Белого дома
Администрация Байдена надеется до окончания полномочий ввести дополнительные санкции против Грузии. Об этом рассказали в Госдепе США.

Санкционное давление на руководство Грузии будет продолжено, администрация президента Джо Байдена рассчитывает успеть ввести новые ограничения в ближайшее время.

Вашингтон ужесточит свою реакцию на политику Тбилиси, готовятся дополнительные санкции, поделился глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Я не стану говорить, какой в точности будет природа этих санкций. Но, да, до истечения срока наших полномочий мы введем дополнительные санкции в отношении правительства Грузии"

– Миллер

Напомним, новым президентом США избран Дональд Трамп, он вступит в должность через месяц, 20 января 2025 года.

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