Байден хочет успеть ввести новые санкции против Грузии

Администрация Байдена надеется до окончания полномочий ввести дополнительные санкции против Грузии. Об этом рассказали в Госдепе США.
Санкционное давление на руководство Грузии будет продолжено, администрация президента Джо Байдена рассчитывает успеть ввести новые ограничения в ближайшее время.
Вашингтон ужесточит свою реакцию на политику Тбилиси, готовятся дополнительные санкции, поделился глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
"Я не стану говорить, какой в точности будет природа этих санкций. Но, да, до истечения срока наших полномочий мы введем дополнительные санкции в отношении правительства Грузии"
– Миллер
Напомним, новым президентом США избран Дональд Трамп, он вступит в должность через месяц, 20 января 2025 года.