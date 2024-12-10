Финита ля комедия: в Грузии пресечена четвертая революция

Премьер Грузии заявил, что в стране пресечена попытка четвертой революции. Он подчеркнул, что Грузия не переживает никакого политического кризиса.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе отреагировал на снижение активности митингующих в ходе протестных акций в центре Тбилиси фразой «финита ля комедия».

Глава правительства страны заявил, что в Грузии пресечена попытка четвертой революции. Он отметил, что на недавней акции участвовали 800 человек.

Кобахидзе сказал, что 4 оппозиционные партии и свыше 10 самых богатых НПО не могут собрать 800 человек возле здания грузинского парламента на проспекте Руставели.

«Закончилось, «финита ля комедия», как говорили итальянцы»

- Ираклий Кобахидзе

Премьер также исключил политический кризис в Грузии, подчеркнув, что страна имеет стабильное большинство и стабильное правительство.

При этом он добавил, что Грузия пережила краткосрочный шок с экономической точки зрения. Кобахидзе добавил, что он будет преодолен в ближайшее время.

Почему оппозиция проиграла?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что помешало оппозиции устроить очередную революцию в Грузии.

"Пик протестов прошел. Наибольшего накала они достигли на первой неделе, когда полиция стояла и ничего не делала, а в нее провокаторы бросали камни и обстреливали фейерверками. Доставка боеприпасов тогда была бесперебойная – подъезжали машины, сгружались картонные коробки, причем в открытую, чтобы сделать картинку "Посмотрите, как мы боремся". Но полиция в те первые ночи выстояла, и пошли обыски в штаб-квартирах так называемых политических партий сообщников Саакашвили – нашли много всего, и фейерверков, и коктейлей Молотова, и охотничьих рогаток с металлическими пулями, и даже огнестрельного оружия. После их изъятия протесты поутихли", - сообщил он.

"То есть провокаторы надеялись, что полиция дрогнет, вместе с ней дрогнет правительство и можно будет пытаться устроить госпереворот. Но ничего не получилось, напротив, власть действовала пусть сдержанно, но с уверенностью в себе. Сейчас сохраняются только условные гулянья по городу, причем немногочисленные, не более 2-3 тыс человек. И это несмотря на постоянное поощрение оппозиции от западных партнеров: "Не признавайте результаты выборов! Боритесь до конца!" Однако и на Западе не получается: министериал Евросовета накануне рассматривал вопрос о санкциях против Грузии, и согласовать его не удалось. Явная попытка "Майдана" в Грузии была налицо, но она провалилась", - подчеркнул Петре Мамрадзе.

Политолог пояснил, что ситуация и не могла развиваться как-то иначе из-за мощной поддержки "Грузинской мечты" населением. "За 12 лет, что "Мечта" находится у власти, было сделано очень много хорошего. Грузия сейчас на втором месте по экономическому развитию, по оценкам Всемирного банка – и на первом в Восточном полушарии. По индексам и Международного валютного фонда, и международных организаций, измеряющих качество работы правительств (степень демократии, свободы, независимости, эффективности) Грузия в верхах, и это тоже объяснение, почему широкие слои населения не стали принимать участие в протестах оппозиции. Людям не о чем протестовать против "Мечты", они, напротив, поддерживают ее политику", - сказал он.

"Также люди понимают, что эти обвинения, мол, Грузии "перекрыли дорогу на Запад" – чушь. Ираклий Кобахидзе правильно сказал, что Евросоюз использует вопрос о начале переговоров по членству в качестве инструмента шантажа и политического давления. Причем речь о давлении по просьбе сообщников Саакашвили. То есть, если завтра Брюссель предложит начать переговоры, Тбилиси немедленно ответит согласием – но не будет первым их инициировать до 2028 года. Мы видим, что даже тема "отказа Грузии от европейского пути" сдувается на глазах. Нет того заряда, чтобы массово выходить и что-то требовать. Есть только мощные телекартинки, характерные для саакашвилевцев – но их делают несколько десятков человек", - заключил Петре Мамрадзе.