Вестник Кавказа

Кобахидзе назвал антигрузинскими санкции ЕС

Кобахидзе назвал антигрузинскими санкции ЕС
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Евросоюз отменил безвизовый режим для дипломатов и служащих Грузии. Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе назвал это решение антигрузинским.

Решение ЕС о приостановке безвизового режима для дипломатических и служебных паспортов носит антигрузинский характер, подчеркнул глава правительства Ираклий Кобахидзе.

"Несмотря на то, что эта рекомендация, по существу, имеет символическое значение, она однозначно должна быть расценена как антигрузинский шаг, который подрывает доверие к европейским структурам в восприятии грузинского общества"

- Ираклий Кобахидзе

Он высказал слова благодарности странам ЕС, которые блокировали решение организации о санкциях против Грузии.

"Это Венгрия, Словакия, Италия, Испания и Румыния, они защитили интересы грузинского народа"

-Ираклий Кобахидзе

Напомним, что решение о приостановке безвизового режима для дипломатов Грузии приняли на вчерашнем заседании глав МИД стран Европейского Союза, однако, по его итогам, они не смогли достигнуть договоренностей о введении персональных санкций против грузинских властей.

Также о принятии новых санкций против Грузии объявили в Госдепе США. Штаты озабочены тем, в каком состоянии находится демократия в стране.

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