Санкции против Грузии скоро введут США

Американские власти анонсировали антигрузинские санкции – по словам представителя Госдепа, новых рестрикций Грузии стоит ожидать буквально в ближайшие несколько недель. Ранее Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси.

Грузия подпадет под новые санкции США уже в скором времени – их анонсировал сегодня представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Есть санкции, которые мы готовы ввести в ближайшие недели"

– дипломат

Он также заявил, что Америка испытывает серьезную озабоченность тем, в каком состоянии, по мнению Вашингтона, находится демократия в Грузии.

Напомним, после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить вступление Грузии в ЕС, что вызвало массовые акции протеста, не прекращающиеся на протяжении почти трех недель, в Госдепе сообщили о приостановке стратегического партнерства с Грузией.