ЕС приостановит безвиз для грузинских дипломатических паспортов

Обладатели дипломатических паспортов в Грузии утратят возможность безвизовых поездок в Евросоюз, такое решение приняли главы внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Действие безвизового режима для обладателей дипломатических паспортов Грузии будет приостановлено Евросоюзом, рассказала глава евродипломатии Кая Каллас.

Соответствующее заявление она сделала по итогам заседания главы МИД стран ЕС.

"Мы договорились приостановить безвизовый режим для дипломатических паспортов Грузии"

– Каллас

Она также рассказала, когда начнет действовать это нововведение. По словам Каллас, Еврокомиссия в ближайшие семь дней направит эту инициативу странам ЕС. Им предстоит утвердить новое положение.

Кроме того, руководитель европейской внешнеполитической службы признала, что члены ЕС не достигли договоренности о введении личных санкций против представителей грузинских властей.

Каллас отметила, что предложение было отвергнуто Венгрией и Словакией. С введением санкций против "Грузинской мечты" несогласны Люксембург и некоторые другие страны.