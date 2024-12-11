"Грузинская мечта" сделала президентом Михаила Кавелашвили, но Саломе Зурабишвили будет бороться за свое кресло даже после дня инаугурации.

В Грузии в прошедшие выходные состоялись выборы президента, на этот пост избран Михаил Кавелашвили. Выборы стали знаковым для страны событием, ведь они проходили в условиях значительного политического напряжения из-за ежедневных протестов. Также они были уникальными: впервые в истории Грузии президента выбирали не через прямое голосование населения, а с помощью коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов. Это обстоятельство увеличило напряженность в обществе, так как оппозиция, считающая власти нелегитимными, отказалась от участия в выборах.

Центральная избирательная комиссия подтвердила, что Михаил Кавелашвили получил 224 голоса выборщиков и был избран президентом. Несмотря на то что его кандидатура была выдвинута правящей партией "Грузинская мечта", Кавелашвили принадлежит к партии "Сила народа", что, возможно, может продемонстрировать некоторую независимость нового президента от доминирующей политической силы.

Михаил Кавелашвили, которому 53 года, в прошлом был известным футболистом, игравшим за такие клубы, как тбилисское "Динамо" и английский "Манчестер Сити". На протяжении последних нескольких лет он также занимал пост депутата парламента Грузии. Инаугурация нового президента запланирована на 29 декабря.

Реакция Европейского Союза была ожидаемой: он не приемлет власть "Грузинской мечты" и потому не признает победу партии на парламентских выборах в октябре, а как следствие - и выборы президента. Страны Прибалтики уже ввели свежие санкции. В правительстве Грузии заявили, что евроинтеграция будет стоять на стопе до 2028 года. Однако полностью от нее республика не отказывается и ответных санкций против Литвы и Эстонии принимать тоже не намерена. Тбилиси стремится сохранить долгосрочные отношения с народами этих стран, несмотря на давление со стороны европейских властей. Грузинские власти неоднократно выражали мнение, что государства Прибалтики действуют под чьей-то иностранной диктовкой, а не в интересах собственных народов.

К выбору нового президента прилагается ряд вызовов, с которыми ему предстоит столкнуться. Кавелашвили должен будет балансировать между интересами Запада и необходимостью поддерживать pragmatism в отношениях с Россией. Его критика Европейского Союза и США за требования ввести санкции против России демонстрирует желание проводить независимую внешнюю политику. В 2022 году Кавелашвили вышел из состава "Грузинской мечты", чьим депутатом три законодательных периода сидел в парламенте. Свое решение он мотивировал тем, что хочет показать независимость и рассказывать народу правду о политических процессах. При этом партия "Сила народа", в которую он вошел, находится в коалиции с правящей "Мечтой".

Весьма символично, что выборы президента прошли на фоне значительных протестов. Оппозиционные силы активно искали поводы для демонстрации несогласия с действующими властями, и выборы представили очередной шанс вызвать массовые беспорядки. Однако текущая ситуация в стране попросту не дает провокаторам раскачать граждан на выражение недовольства. Поддержка "Грузинской мечты" по-прежнему велика — на выборах президента партия получила порядка 1,12 млн голосов. В оба выходных, 14 и 15 декабря, протесты прошли достаточно мирно и спокойно. По оценкам лидеров "Мечты", на них собралось от силы 2 тыс. человек.

Тем не менее, отношения с Западом и внутренние политические разногласия продолжают оставаться активной темой для обсуждения. Запад будет продолжать давление. Германия, по данным Spiegel, планирует активнее продвигать тему санкций против грузинских властей. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился ко всем грузинским партиям с призывом начать взаимный диалог и посоветовал властям не отказываться от евроинтеграции.

"Грузинская мечта", изначально стремившаяся к сближению с Европейским Союзом и НАТО и прописавшая в Конституции вступление в эти два блока, оказалась в сложном положении. Накаленная атмосфера, связанная с выбором нового президента, а также протесты против политического курса партии "Грузинская мечта" создают нарастающее давление на Кавелашвили и его партнеров из парламента. Многие политические эксперты ожидают, что его инаугурация станет важной вехой в будущем страны и определит дальнейшую политическую судьбу Грузии. Инаугурация запланирована на 29 декабря.

Действующий президент Саломе Зурабишвили пока не старается масштабировать протестные акции - в день выборов она тихо прошла мимо толпы у здания парламента в свою резиденцию. Но покидать ее после 29 декабря она не собирается.

Таким образом, избрание Михаила Кавелашвили президентом Грузии открывает новую страницу в истории страны, где политические амбиции, международные интересы и внутренние противоречия определяют не только будущее нового лидера, но и саму судьбу грузинского народа. "Эвакуация" Зурабишвили из ее резиденции - а по словам премьера Ираклия Кобахидзе, это должно произойти - может стать новым поводом для массовых митингов и попытки "майдана", которого премьер обещал никогда не допустить.