Вестник Кавказа

Выборы в Грузии 2024: как прошли и какие взгляды у нового президента Кавелашвили?

Варвара Клименко
Выборы в Грузии 2024: как прошли и какие взгляды у нового президента Кавелашвили?
© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили
В Грузии выбрали шестого президента. Им стал бывший футболист Михаил Кавелашвили. Расскажем, как прошли выборы, какие политические взгляды имеет и как относится к России новый президент, а также что происходит на протестах в Тбилиси.

В эту субботу, 14 декабря, в Грузии прошли президентские выборы, которые окончательно завершили формирование новой власти после парламентских выборов, прошедших 26 октября. По итогам голосования, победил единственный кандидат – выдвинутый «Грузинской мечтой» Михаил Кавелашвили, бывший футболист и сторонник закона об иноагентах.

© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили

Как прошли выборы президента в Грузии 2024?

В этому году президентские выборы в Грузии впервые прошли по новой системе: избирательная коллегия, состоящая из 300 человек, определяла нового президента страны. Таким образом, Саломе Зурабишвили стала последним президентом, которого избрали прямым голосованием.

Выборы проходили с 09:00 (08:00 по мск) по 14:00 (13:00 мск) в здании парламента. В это время перед ним стали собираться протестующие и оппозиция, которая не участвовала в избирательном процессе нового президента.

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Позже в этот же день ЦИК Грузии объявил результаты голосования. Победил единственный кандидат – выдвинутый от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Он набрал 224 голоса. Его инаугурация намечена на 29 декабря.

29 декабря также кончатся полномочия президента Саломе Зурабившили, которая активно поддерживает оппозицию и не принимает легитимность как президентских, так и парламентских выборов. Она отказывается покидать собственную резиденцию во Дворце Орбелиани и передавать ее Михаилу Кавелашвили до момента проведения нового голосования в парламент, основанного на демократических ценностях. Сейчас она считает себя единственной законной властью в стране.

© Фото: соцсети Саломе Зурабишвили

Политические взгляды и отношение к России Михаила Кавелашвили

Михаил Кавелашвили стал шестым президентом в истории независимой Грузии. С победой на выборах его поздравили мировые лидеры – президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич и другие.

© Фото: соцсети Михаила Кавелашвили

На следующий день после оглашения итогов выборов Михаил Кавелашвили дал большое интервью телеканалу «Имеди». В нем он ответил на вопрос, почему именно его кандидатура была выбрана на пост президента Грузии. С его слов, стране стал нужен человек, который вернет президентский институт в рамки Конституции.

«В команде посчитали, что я буду тем человеком, который вернет институт президента в конституционные рамки. Для меня это большая честь, еще раз благодарю господина Бидзину Иванишвили и всю команду за оказанную мне такую поддержку»

- Михаил Кавелашвили

Также он прокомментировал противостояние уже бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили с правительством и отметил, что политик должна была подать в отставку для защиты Конституции и вести деятельность с другой позиции.

Помимо этого, новоизбранный президент считает, что Грузия не должна вступать ни в какие союзы, если при этом ей придется отказаться от собственных ценностей и традиций.

«Если у нас не будет наших ценностей и характера, культуры, языка, веры, защиты родины - какой смысл будет иметь вступление в какую-либо организацию?»

- Михаил Кавелашвили

Он подчеркнул, что грузинские власти не отказываются от евроинтеграции и готовы к диалогу, однако к нему не готовы на Западе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе интервью Михаил Кавелашвили дал комментарий по поводу своих предыдущих высказываний, которые общество могло посчитать грубыми и радикальными. Он заявил, что это было вызвано текущей ситуацией и необходимостью защитить интересы страны.

«Искренность – мое органическое состояние, и я действительно не могу это изменить, но я продолжу защищать интересы своей страны другим способом»

- Михаил Кавелашвили

Отметим, что именно созданная им партия «Сила народа» стала инициатором введения закона об иноагентах еще в 2023 году, однако из-за масштабных протестов предложение отложили и реализовали только через год. Партия Кавелашвили отличается антизападными и традиционными взглядами.

Михаил Кавелашвили также часто вспоминает о России. В других интервью он говорил, что это не чужая для него страна и что он с радостью вспоминает годы, когда играл за российский футбольный клуб.

Протесты в Грузии после выборов

В день проведения выборов, 14 декабря, перед зданием парламента еще утром стали собираться протестующие, считающие голосование и текущее правительство незаконным. Постепенно их количество стало увеличиваться и к вечеру выросло до нескольких тысяч.

Обстановка на протестной акции в Тбилиси в целом была спокойной: митингующие скандировали лозунги и играли в футбол (намекая на предыдущую профессиональную деятельность Кавелашвили). Группа людей принесли к парламенту свои дипломы о высшем образовании в знак протеста, так как оказалась недовольна отсутствием у нового президента университетской корочки.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

В 19:00 (18:00 по мск) должно было состояться торжественное зажжение огней на главной елке города, что стоит перед парламентом. Днем там стали устанавливать сцену и свет, однако церемония так и не состоялась и перенеслась на еще неизвестную дату. Мэр Тбилиси Каха Каладзе объяснил решение тем, что из-за протестующих, которые, с его слов, забрасывали сцену камнями, стало невозможно безопасно провести мероприятие.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Последние дни протесты в Тбилиси проходят мирно. Они приняли вид шествий, участниками которых становятся представители разных профессий или групп населения. Демонстранты начинают свой путь из разных точек города и постепенно стекаются к парламенту, где происходит основная акция.

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