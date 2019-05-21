Михаил Кавелашвили - бывший футболист и будущий президент Грузии?

Сегодня правящая партия Грузии назвала имя кандидата в президенты. Им стал Михаил Кавелашвили, известный прежде всего как футболист. Как Кавелашвили стал кандидатом в президенты?

Кто такой Михаил Кавелашвили, которого 27 ноября партия "Грузинская мечта" объявила кандидатом на президентский пост?

Михаил Кавелашвили - биография

Кандидат в президенты Грузии родился в Тбилиси 22 июля 1971 года, сейчас ему 53 года. Кавелашвили женат, воспитывает троих детей. Учился на экономическом факультете Тбилисского госуниверситета.

Кавелашвили с юных лет занимался футболом. В 1987 году начал играть за тбилисский "Локомотив" как нападающий, продолжил карьеру в "Динамо", где стал шестикратным чемпионом Грузии (1990-1995). Затем перешел в клуб "Спартак-Алания" (Владикавказ), три года играл за английский клуб "Манчестер Сити", потом футболист более 10 лет играл за различные клубы Швейцарии.

За сборную Грузии сыграл 46 матчей. Профессиональный футбол оставил в 2006 году.

Политическая карьера Кавелашвили

Депутатом бывший футболист стал в 2016 году в составе избирательного блока "Мечты". Кавелашвили и несколько других депутатов откололись от правящей партии летом 2022 года, они основали общественную организацию, а затем партию "Сила народа".

Партия Кавелашвили известна антизападными настроениями, отделение от "Мечты" не увело новую партию в оппозицию: на парламентских выборах "Грузинская мечта" и "Сила народа" выступили в объединении. В настоящее время Кавелашвили депутат, на выборах в парламент Грузии, прошедших в октябре 2024 года, он значился под 18-м номером в партийном списке "Грузинской мечты".

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Михаил Кавелашвили - политсекретарь и один из лидеров партии "Сила народа".

В кандидаты на пост президента Кавелашвили попал менее чем за три недели до президентских выборов в Грузии. Выборы впервые будут непрямые, избирать главу государства будет Избирательная коллегия, в нее войдут 300 человек - 150 депутатов парламента и 150 делегатов регионов.