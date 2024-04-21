Выборы президента Грузии 2024: когда пройдут президентские выборы, дата и кандидаты

Президентские выборы в Грузии пройдут в 2024 или в начале 2025 года. Расскажем о дате, кандидатах в президенты. Когда будут следующие выборы президента, кто сейчас президент Грузии, кто главнее в Грузии – премьер-министр или президент?

Грузия 26 октября успешно провела выборы в парламент 2024, и теперь ей предстоит выбрать нового президента взамен Саломе Зурабишвили.

Когда следующие президентские выборы в Грузии?

Согласно Конституции, выборы президента должны состояться не позднее чем через 45 дней после первого заседания парламента, избранного на выборах. Парламентские выборы 2024 в Грузии прошли 26 октября. Избранный парламент собрался на первое заседание накануне, 25 ноября.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 13 ноября назвал в качестве предварительного срока проведения выборов начало января. Однако накануне утвержденный в должности спикер парламента Шалва Папуашвили предупредил, что и выборы президента, и затем его инаугурацию выигравшая парламентские выборы "Грузинская мечта" намерена провести до нового года, то есть в 2024 году.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Сегодня, 26 ноября Папуашвили предварительно назвал точные даты выборов президента Грузии и инаугурации. По его словам, оба события должны произойти уже в 2024 году. Окончательное решение вынесет парламент, пока же политик озвучил такие даты: 14 декабря состоятся президентские выборы, 29 декабря – инаугурация президента.

Как пройдут президентские выборы в Грузии?

Как следует из Конституции, президент Грузии избирается особой Избирательной коллегией. Выборы проходят без дебатов и при открытом голосовании.

В состав коллеги 150 депутатов избранного парламента и 150 делегатов регионов, всего 300 человек.

На данный момент в работе парламента участвуют только депутаты "Грузинской мечты" – в общей сложности 89 человек. Оппозиция результаты выборов не признала.

Президентский срок – 5 лет. Один и тот же человек может стать президентом Грузии лишь два раза.

Кто президент Грузии сейчас?

Действующий, но по сути уже бывший президент Грузии – Саломе Зурабишвили. Она была избрана на последних прямых выборах президента Грузии и стала первой женщиной-президентом.

Зурабишвили была избрана при финансовой и электоральной поддержке правящей партии "Грузинская мечта", но, заняв пост, систематически подвергала критике ее политику и под конец срока откровенно действовала наперекор не только партии, но и Конституции Грузии, например, совершая официальные зарубежные визиты без согласования с Кабмином.

© Фото: Сайт президента Грузии

"Мечта" даже пыталась объявить президенту импичмент, но не смогла заручиться поддержкой нужного количества депутатов парламента.

Выборы президента Грузии 2024: кандидаты

Согласно Конституции, президентом Грузии может стать гражданин страны с 40-летнего возраста, живущий в Грузии на протяжении минимум 15 лет. Требование о том, чтобы кандидат жил в стране последние три года до выборов, снято.

Выдвинуть кандидата в президенты по закону могут не менее 30 членов Избирательной коллегии.

Три дня назад исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что партия активно выбирает кандидатуру президента, ведутся обсуждения. Он добавил, что в "Мечте" уверены: им должен стать "грузин душой и сердцем".

По данным оппозиционного телеканала Mtavari, на данный момент правящая партия остановилась на двух политиках и выбирает из них. Это председатель "Мечты", ранее занимавший пост премьера Ираклий Гарибашвили и сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Константин Гамсахурдия – сейчас он руководит Национальной парламентской библиотекой.

© Фото: Сайт премьер-министра Армении

Накануне в "Мечте" подтвердили, что Гарибашвили сдаст полученный на выборах мандат депутата – не исключено, что именно для выдвижения в президенты.

Грузия – парламентская или президентская республика?

Изначально независимая Грузия создавалась как президентская республика, так что президент был реальным главой государства и обладал неограниченной властью, парламент же занимался только законотворчеством.

С 2010 года, еще при Михаиле Саакашвили, начался переход Грузии к парламентской форме правления, и полномочия президента были значительно ограничены.

После внесения поправок в конституцию в 2017 году президент окончательно утратил какие-либо значимые функции. Полностью процесс был завершен после парламентских выборов 26 октября 2024 года.

Теперь ответ на вопрос, кто в Грузии главнее – президент или парламент, звучит однозначно: парламент. А должность президента в Грузии стала исключительно церемониальной, как и в любой парламентской республике.