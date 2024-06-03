Вестник Кавказа

Для чего Грузии президент: каковы его права и обязанности?

Екатерина Винник
Президентский дворец
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
После завтрашних парламентских выборов в Грузии будет окончательно сформирована новая форма правления - парламентская республика, при которой президент не играет важной политической роли, однако сама должность сохраниться. Кто в Грузии президент, что он делает и зачем нужен - рассказываем в этом материале.

Грузия - президентская республика

В 1995 году у независимой Грузии появилась конституция, которая обозначила государство как президентскую республику. Такая форма правления предусматривает неограниченную власть президента в принятии решений. Исполнительный орган власти в президентской республике - президент, а законодательный - парламент. За время существования Грузии как президентской республики было смещено с должности два президента.

Сколько в Грузии было президентов?

С момента обретения независимости в 1991 году в Грузии было пять президентов: 

  1. Звиад Гамсахурдия (1991-1992)
  2. Эдуард Шеварднадзе (1995-2003)
  3. Михаил Саакашвили (2004-2013)
  4. Георгий Маргвелашвили (2013-2018)
  5. Саломе Зурабишвили (2018 до н.в.) 

Эдуард Шеварднадзе оказался у власти в результате военного переворота, а Михаил Саакашвили - по итогам революции роз. Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, последний из президентов страны, который был избран напрямую грузинскими избирателями. Следующий президент страны будет назначен Коллегий выборщиков. 

Грузия - парламентская республика 

В 2010 году во время второго срока полномочий Саакашвили Грузия внесла изменения в конституцию, в результате которых была значительно ограничена власть президента, а парламента, наоборот, усилена. Сделано это было с тем, чтобы обеспечить Саакашвили возможность продолжать руководить страной, но уже в роли премьер-министра, начиная с 2013 года. Планам Саакашвили не суждено было осуществиться: в 2013 году власть в Грузии сменилась, и премьер-министром стал Ираклий Гарибашвили. С тех пор, де-факто, Грузия - парламентская республика, в рамках которой полномочия грузинского президента значительно ограничены. 

Кто глава государства в Грузии?

На сегодняшний день глава государства в Грузии - президент Саломе Зурабишвили. Однако главнее в стране - премьер-министр, возглавляющий правительство, на которое возложена функция исполнительной власти. В 2017 году конституция страны была пересмотрена в очередной раз, в итоге, и без того урезанные полномочия президента были ограничены еще больше. 

© Фото: Сайт президента Грузии

Что решает президент Грузии?

По большому счету должность президента в Грузии - церемониальная. Ни назначать референдум, ни участвовать в процессе формирования бюджета президент Грузии не может. 

  1. Грузинский президент остаtтся представителем государства во внешнеполитическом поле.
  2. Грузинский президент - глава Вооруженных сил, однако при этом назначать и освобождать с должности начальника Генштаба без согласия правительства президент не может. 
  3. Президент Грузии может потребовать внеочередное обсуждение закона или законопроекта. 
  4. Президент имеет право присутствовать на заседаниях правительства. 
  5. Президент может объявить о введении чрезвычайного/военного положения с согласия парламента. 
  6. Президент Грузии имеет право на проведение амнистии, присвоение наград, заключение соглашений с Грузинской православной церковью при условии поддержки премьер-министра. 
  7. Президент Грузии может обращаться к народу. 

Право вето грузинского президента 

В рамках новой версии конституции, ратифицированной в 2017 году, президент Грузии может не подписать закон, который был принят парламентом, то есть де-юре у главы Грузии есть право вето, однако его очень просто преодолеть: достаточно поддержки законодательного акта со стороны большинства парламента. То есть де-факто вето президента Грузии не более чем формальность. 

Зачем Грузии президент?

Президент Грузии - должность символическая и не предусматривающая принятия важных внутренних или внешних политических решений. В целом любой парламентской республике президент как таковой не нужен, однако он обеспечивает непрерывность государственной власти, то есть сохранность государства в качестве субъекта международного права, даже в условиях внутреннего политического кризиса. Кроме того, в сохранении должности президента в парламентских республиках также прослеживается и психологический аспект: так государство подчеркивает свою приверженность демократическим и либеральным институтам власти. 

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