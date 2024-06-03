Для чего Грузии президент: каковы его права и обязанности?

После завтрашних парламентских выборов в Грузии будет окончательно сформирована новая форма правления - парламентская республика, при которой президент не играет важной политической роли, однако сама должность сохраниться. Кто в Грузии президент, что он делает и зачем нужен - рассказываем в этом материале.

Грузия - президентская республика

В 1995 году у независимой Грузии появилась конституция, которая обозначила государство как президентскую республику. Такая форма правления предусматривает неограниченную власть президента в принятии решений. Исполнительный орган власти в президентской республике - президент, а законодательный - парламент. За время существования Грузии как президентской республики было смещено с должности два президента.

Сколько в Грузии было президентов?

С момента обретения независимости в 1991 году в Грузии было пять президентов:

Эдуард Шеварднадзе оказался у власти в результате военного переворота, а Михаил Саакашвили - по итогам революции роз. Саломе Зурабишвили, нынешний президент Грузии, последний из президентов страны, который был избран напрямую грузинскими избирателями. Следующий президент страны будет назначен Коллегий выборщиков.

Грузия - парламентская республика

В 2010 году во время второго срока полномочий Саакашвили Грузия внесла изменения в конституцию, в результате которых была значительно ограничена власть президента, а парламента, наоборот, усилена. Сделано это было с тем, чтобы обеспечить Саакашвили возможность продолжать руководить страной, но уже в роли премьер-министра, начиная с 2013 года. Планам Саакашвили не суждено было осуществиться: в 2013 году власть в Грузии сменилась, и премьер-министром стал Ираклий Гарибашвили. С тех пор, де-факто, Грузия - парламентская республика, в рамках которой полномочия грузинского президента значительно ограничены.

Кто глава государства в Грузии?

На сегодняшний день глава государства в Грузии - президент Саломе Зурабишвили. Однако главнее в стране - премьер-министр, возглавляющий правительство, на которое возложена функция исполнительной власти. В 2017 году конституция страны была пересмотрена в очередной раз, в итоге, и без того урезанные полномочия президента были ограничены еще больше.

© Фото: Сайт президента Грузии

Что решает президент Грузии?

По большому счету должность президента в Грузии - церемониальная. Ни назначать референдум, ни участвовать в процессе формирования бюджета президент Грузии не может.

Грузинский президент остаtтся представителем государства во внешнеполитическом поле. Грузинский президент - глава Вооруженных сил, однако при этом назначать и освобождать с должности начальника Генштаба без согласия правительства президент не может. Президент Грузии может потребовать внеочередное обсуждение закона или законопроекта. Президент имеет право присутствовать на заседаниях правительства. Президент может объявить о введении чрезвычайного/военного положения с согласия парламента. Президент Грузии имеет право на проведение амнистии, присвоение наград, заключение соглашений с Грузинской православной церковью при условии поддержки премьер-министра. Президент Грузии может обращаться к народу.

Право вето грузинского президента

В рамках новой версии конституции, ратифицированной в 2017 году, президент Грузии может не подписать закон, который был принят парламентом, то есть де-юре у главы Грузии есть право вето, однако его очень просто преодолеть: достаточно поддержки законодательного акта со стороны большинства парламента. То есть де-факто вето президента Грузии не более чем формальность.

Зачем Грузии президент?

Президент Грузии - должность символическая и не предусматривающая принятия важных внутренних или внешних политических решений. В целом любой парламентской республике президент как таковой не нужен, однако он обеспечивает непрерывность государственной власти, то есть сохранность государства в качестве субъекта международного права, даже в условиях внутреннего политического кризиса. Кроме того, в сохранении должности президента в парламентских республиках также прослеживается и психологический аспект: так государство подчеркивает свою приверженность демократическим и либеральным институтам власти.