Саломе Зурабишвили: биография, импичмент, отношение к России президента Грузии

Саломе Зурабишвили – известный политический деятель Франции и Грузии. В 2018 году она стала президентом Грузии и занимает этот пост на протяжении 6 лет, впрочем, едва не лишившись его в результате импичмента.

Саломе Зурабишвили появилась на свет во Франции. Но уже 20 лет она работает в Грузии. Политик занимала пост министра иностранных дел, а сейчас является президентом страны.

Биография и молодость Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов, покинувших Грузию в 1921 году после прихода к власти большевиков. Все ее детство прошло в окружении грузинской общины возле столицы Франции.

Саломе Зурабишвили – образование

В 1970 году юная Саломе поступает в Парижский институт политических наук. В этом же году она вступила в Международную секцию университета, где училась у ряда известных французских профессоров. В институте студентка интересовалась "советским миром".

© Фото: Giorgi Abdaladze, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Окончив спустя два года университет, Зурабишвили поступила в Колумбийский университет в США, где изучала дипломатию холодной войны и советскую политику. Ее преподавателем был известный американский политолог Збигнев Бжезинский.

Саломе к этому моменту знала шесть языков: грузинский, русский, французский, английский, немецкий и итальянский. Она говорила, что "захотела стать дипломатом, чтобы однажды помочь Грузии".

Политическая карьера во Франции

После завершения учебы в США Зурабишвили вернулась во Францию, где с 1974 года стала работать в системе МИД Пятой республики. С 1974 по 1977 годы она была третьим секретарем посольства Франции в Италии, а с 1977 по 1980-й — вторым секретарем постоянной миссии Франции и ООН.

Далее она на протяжении четырех лет (1980-1984) являлась работником центра анализа и прогнозирования центрального аппарата МИД. Зурабишвили также трудилась в дипмиссиях Франции в США и Чаде.

© Фото: Сайт президента Грузии

В 90-х годах она была секретарем миссии Франции в НАТО, а также заместителем постпреда Франции в ЕС. Кроме того, занимала должности технического советника кабинета министерства и инспектора ведомства.

С 1998 по 2001 годы Зурабишвили трудилась в управлении МИД по вопросам стратегии, безопасности и разоружения, а затем стала главой Генсекретариата нацобороны Франции по международным вопросам и стратегии.

Переезд в Грузию и предыдущие должности Зурабишвили

В 2003 году Зурабишвили назначили французским послом в Тбилиси, проработала она на этом посту примерно полгода. После "революции роз" и победы оппозиции президентом страны стал Михаил Саакашвили, который пригласил ее на пост главы МИД Грузии. Данный вопрос обсуждался между руководителями двух стран, а сама дипломат призналась, что с детства мечтала об этой должности. При этом, несмотря на принятие грузинского гражданства, она долгое время сохраняла и французский паспорт.

На посту министра Зурабишвили содействовала принятию решения о выводе российских военных баз из Грузии. 30 мая 2005 года она вместе с Сергеем Лавровым подписала соответствующее заявление. Правда, в следующем году (к тому времени дипломат уже не руководила МИД) были заключены компромиссные соглашения, которые откладывали вывод российских военных из Грузии до конца 2008 года.

© Фото: Сайт президента Грузии

В октябре 2005 года у Зурабишвили случился конфликт с тогдашней главой парламента Нино Бурджанадзе. В итоге глава МИД обвинила ЕНД в стремлении установить "клановую диктатуру". Это лишило Зурабишвили министерского кресла. В том же году она создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в протестах в 2007 и 2009 годах. В 2010 году Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики и перешла на работу в комиссию СБ ООН по вопросу антииранских санкций. Она также преподавала в статусе профессора в Институте политических наук в Париже.

Саломе Зурабишвили – президент Грузии

Первый раз Зурабишвили выдвинула свою кандидатуру на пост президента Грузии в 2013 году, но ЦИК ей отказал из-за наличия гражданства Франции. Через пять лет она, уже не имея двойного гражданства, она приняла участие в президентских выборах и победила, набрав в первом туре 38,64%, а во втором – 59,52%. Зурабишвили стала первой в истории Грузии женщиной-президентом.

Несмотря на то, что она выступала в качестве внепартийного независимого кандидата, в правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно подчеркивали, что Зурабишвили получала от нее финансовую и электоральную поддержку.

Зурабишвили о России

На посту президента Саломе Зурабишвили проводила антироссийскую политику. После своей победы на выборах она заявила об отказе от любого сотрудничества с Россией, которую политик считает врагом Грузии.

© Фото: Giorgi Abdaladze, official photographer of the Administration of the President of Georgia, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Президент неоднократно обвиняла Москву в протестах в Тбилиси в 2019 году. Зурабишвили также поддержала акции против закона об иноагентах в 2023 и 2024 годах: она заявила, что проект был написан "под диктовку Москвы".

Кроме того, говоря о отмене визового режима для граждан Грузии и возобновлении авиасообщения, президент назвала решение России провокацией и призвала ввести визы для россиян.

Импичмент Зурабишвили

Саломе Зурабишвили неоднократно вступала в конфликт с руководством Грузии. Одним из ярких примеров служит ситуация с законом об агентах иностранного влияния. Кроме того, недопонимания касались и внешнеполитической деятельности.

Так, в сентябре 2023 года президент посетила Францию, Бельгию и Германию, где провела встречи на высоком уровне, не имея на это согласия правительства, которое было необходимо в соответствии с Конституцией. "Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении конституции и объявила о начале процедуры импичмента.

16 октября Конституционный суд подтвердил нарушение со стороны президента, данное решение было передано в парламент. Однако 18 числа парламент не смог объявить импичмент Зурабишвили. Для запуска процедуры необходимо не менее 100 голосов, но было получено лишь 86. При этом в голосовании не участвовала оппозиция.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

После того, как парламенту не удалось объявить президенту импичмент, данный вопрос был снят, и Зурабишвили продолжила занимать президентское кресло.

Однако через год президент снова, не получив одобрения правительства, совершила визиты во Францию, Германию и другие страны. В ответ спикер парламента Шалва Папуашвили 7 октября 2024 года заявила, что "Грузинская мечта" второй раз запустит процедуру импичмента.

Супруг и дети президента Грузии

Зурабишвили была замужем дважды. Первым ее мужем был экономист Николоз Горджестани. От него она родила сына Теймураза, который работает в миссии ООН, и дочь Кетеван – ведущую спортивных передач на France 24.

Вторым ее мужем стал диссидент и журналист Жанри Кащия. Детей от этого брака нет.